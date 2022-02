Výsledek pro nás není prvořadý. Chtěli jsme hlavně odehrát dobré zápasy, shodují se manželé Paulovi

Zuzana a Tomáš Paulovi skončí na olympijském turnaji smíšených curlingových dvojic v základní skupině. Po výhře nad USA 10:8 sice zvýšili své naděje, ale po porážce od Kanady 5:7 v extra endu o šanci přišli. Ve zmíněném endu přitom měli Češi výhodu posledního kamene. Peking 12:08 6. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zuzana a Tomáš Paulovi se radují z vítězství nad USA. | Foto: Eloisa Lopez | Zdroj: Reuters

Napínavý zápas nakonec rozhodl extra end, v němž už bylo posledním hodem těžké něco uhrát, protože kanadské kameny byly v nejlepší pozici a také před středem.

Zuzana: Ten úhel nebyl úplně jednoduchý. Level obtížnosti, ve kterém jsem byla nucena hrát, byl opravdu vysoký. Neříkám, že nejsem schopná to hodit, dejte mi ještě jeden pokus a možná to hodím, ale nejsou to úplně nejsnadnější kameny.

Tomáš: Ten kámen tam de facto nebyl. Trochu jsme doufali, že by objel oba červené kameny, jeden by trefil a od druhého by se odrazil nahoru a možná by se trochu hnul mimo čtyři stopy. Ale těžko říct. Než člověk ten kámen hodí, tak neví, jestli to tam opravdu bylo, nebo ne.

Celý turnaj jste říkali, že se vždycky soustředíte jen na další zápas, takže případné propočty před semifinále byly předčasné. Teď už ten propočet jasný, protože je jisté, že se do semifinále neposunete. Jak to hodnotíte?

Tomáš: Pro nás to byl jeden ze super ambiciózních cílů, dostat se do semifinále, ale věděli jsme, že je tu čtyři pět týmů, které jsou papírově silnější než my, takže jsme mířili spíš na páté až sedmé místo uprostřed tabulky. Stále to ještě můžeme dokázat, a pokud vyhrajeme zápas s Čínou, tak tam budeme. Určitě chceme vyhrát a splnit svůj realistický cíl.

Nevím, jestli jste to mohli odsud z čínských podmínek postřehnout, ale tak na čtyři pět dní se curling posunul mezi nejpopulárnější sporty v Česku. Jak to berete?

Zuzana: Snažím se to moc nečíst a radši ty články neotvírám. Pokud tomu tak opravdu je, že se curling zpopularizoval, tak jsem strašně ráda. Není to o nás, nepřišli jsme se reprezentovat Zuzku a Tomáše. Nechci to shodit, ale výsledek pro nás není úplně prvořadý. Šlo o to, abychom se tu cítili dobře, odehráli krásný curling, dostali ho do povědomí, chytli další diváky. Pokud se to daří, jsem jenom ráda. Je velká pocta tu být.

Na olympijské hry a přípravu na ně jste se stali profesionály. Jak to budete mít po olympijských hrách neboli kdy jdete do práce?

Tomáš: Někdy v polovině února se vrátíme z olympiády, pak máme ještě čtrnáct dní volno, než budeme hrát mistrovství republiky. První března míříme do práce k počítačům.