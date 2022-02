Aktivní vstup do zápasu, nejlépe jít do vedení. Hokejisté očekávají proti Rusům bojovný duel

„Musíme si teď hlavně odpočinout. Byl to těžký zápas, hodně bruslení, na malém hřišti bylo hodně soubojů. Rusové ale mají podobný program, takže to bude těžké na obě strany. Musíme aktivně vstoupit do zápasu, nejlépe vstřelit zase první gól,“ řekl Radiožurnálu Lukáš Sedlák po vítězném utkání se Švýcarskem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští hokejisté zakončí základní skupinu proti Rusům. Více v příspěvku Mikuláše Jáši

Ruští sportovci, to bude ještě jiná liga než Dánsko a Švýcarsko. Vyčerpaný hrdina z vítězného zápasu proti reprezentací helvétského kříže ale má recept, jak dobít baterky.

„Dobře zregenerovat, dobře se najíst. Jít brzy spát, zkusit co nejdřív usnout. Já si udělám video s trenérem brankářů, podívám se na jejich přesilovky... jako před každým jiným zápasem,“ prozradil gólman Šimon Hrubec.

Česká jednička chytá v Rusku a dokonce je držitelem Gagarinova poháru pro vítěze KHL. To je dobrý základ úspěchu proti sborné, která má na olympiádě jen hráče z domácí soutěže.

„Nemyslím si, že vzali úplně to nejlepší, ale mají to dobře poskládané a tomu týmu věří. Čekám znovu bojovný zápas plný osobních soubojů,“ dodal Jan Kovář, bývalý útočník Magnitogorsku.

Přímý přenos utkání Česko - Rusko můžete poslouchat od 14.10 na stanici Radiožurnál Sport nebo sledovat online reportáž serveru iROZHLAS.cz.