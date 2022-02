Porazil rakovinu a vrátil se pro olympijské zlato. Snowboardista Parrot završil pohádkový příběh

Olympijským vítězem ve slopestylu je kanadský snowboardista Max Parrot. Zlato z pekingských her přidal sedminásobný šampion prestižních X Games ke stříbru z Pchjongčchangu před čtyřmi lety, po němž se léčil z rakoviny. Druhý skončil domácí sedmnáctiletý talent Su I-ming a zajistil pro Čínu první medaili v této disciplíně v historii. Peking 20:13 7. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snowboardista Max Parrot | Foto: MARKO DJURICA | Zdroj: Reuters

Parrot rozhodl soutěž v areálu Čang-ťia-kchou druhou ze tří finálových jízd. Dostal za ni známku 90,96 a jako jediný se dostal přes devadesátibodovou hranici.

Peking, den 4: Davidová centimetry od medaile, Paulovi na šestém místě. Hokejistky poprvé klopýtly Číst článek

„To byla zdaleka nejlepší jízda, jakou jsem kdy v kariéře předvedl,“ konstatoval Parrot, který je také úřadujícím vicemistrem světa v Big Airu.

Ziskem olympijského zlata završil sedmadvacetiletý Kanaďan svůj příběh. O tom, že má rakovinu mízních uzlin, se dozvěděl před Vánoci v roce 2018, poté co si poprvé nahmatal bulku na krku. Po půlroce už oznámil, že dokončil chemoterapie, kterých absolvoval celkem dvanáct, a nemoc porazil. A nedlouho poté už znovu ovládl X Games.

„Prošel jsem si peklem. Musel jsem všeho nechat a bojovat. Bylo to poprvé, co jsem odložil snowboard. Cítil jsem se jako lev v kleci,“ líčil Parrot po olympijském triumfu.

„Změnilo mě to jako člověka i jako sportovce. Bral jsem život jako samozřejmost, teď už ne. Kdykoliv teď nastoupím na snowboard, cením si toho mnohem víc než předtím. Vážím si toho, že můžu dělat to, co je moje každodenní vášeň,“ dodal snowboardista, který na prkně jezdí od devíti let.

Su I-ming bral na domácí olympiádě stříbro za výkon 88,70 bodu. Kanadský úspěch umocnil bronzem Mark McMorris, obhájce zlata Američan Redmond Gerard skončil čtvrtý.