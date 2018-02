Tři dny brečela, teď už se řehtá, vypráví trenér Sáblíkové před závodem na 5 kilometrů

Trenér českých rychlobruslařek Petr Novák měl v posledních třech dnech plné ruce práce. Ne snad s tréninkem, ale s tím, aby dal psychicky do pohody Martinu Sáblíkovou, která hodně těžce nesla čtvrté místo v závodu na 3000 metrů.

„Brečela tři dny, stačilo se o tom jen zmínit. Bylo to hodně emotivní, protože jsme věřili, že by třeba mohl být bronz a nebyl,“ popisuje Radiožurnálu trenér Petr Novák, v jakém psychickém stavu byla Martina Sáblíková po svém prvním závodu v Pchjongčchangu.

Připomíná také, že Sáblíková zajela vynikající čas a o to bylo možná zklamání z bramborové medaile větší. „Za 4:50 a nebrat medaili, to snad ještě nebylo,“ listuje v paměti Novák.

Recept na to, jak dostat českou rychlobruslařskou hvězdu do pohody, je podle něj jasný: změnit téma a hlavně se nezmiňovat o „trojce“. „Sledujeme sport, holky koukají na filmy, řehtaly se u toho jako blázni,“ usmívá se Novák.

A trenérova slova potvrdil hned příchod Martiny Sáblíkové po tréninku mezi novináře. Přišla usměvavá, čerstvá, jako by za sebou neměla trénink. První otázka tak nemohla směřovat jinam než na to, jaký film to s Nikolou Zdráhalovou na pokoji sledovaly.

Olympijský rok: Martina Sáblíková je nejlepší rychlobruslařkou historie. Své umění předává mladším kolegům Číst článek

„Ne, fakt jsme se nedívaly na film. Nevím, jestli neměl nějaké halucinace,“ vypráví rozesmátá Sablíková a dodává, že ji nejspíš s kolegyněmi rozesmály hlášky týmového doktora. „Ne, to není publikovatelné,“ odráží zvědavost reportéra Radiožurnálu.

Smích Martiny Sáblíkové dává tušit, že zklamání ze závodu na 3000 metrů už přebolelo a teď se česká rychlobruslařka může v klidu postavit soupeřkám ve své nejsilnější disciplíně, pětikilometrové trati, která se je na programu v pátek.