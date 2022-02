‚Oslavy budou dobré, otevřeme slivovici.‘ Pro trenéra Nováka má bronz Sáblíkové cenu zlata

Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala už sedmou olympijskou medaili, když ve čtvrtek v Pekingu dojela třetí na trati 5000 metrů. Její trenér Petr Novák po závodě v rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznal, že má pro něj bronzová medaile cenu zlata. Peking 18:11 10. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková s trenérem Novákem. | Foto: ELOISA LOPEZ | Zdroj: Reuters

Kdy jste začal věřit, že Martina medaili získá?

Tahle medaile má pro mě cenu zlata. Věřil jsem tak tři kola do cíle, že už to dopadne, protože Martina jela stále stejné tempo. Dvě vteřiny ztrátu, že už nikdo nedojede.

Věřil jste po losu, že medaili opravdu získá, když jela proti velmi slabé závodnici a jela před největšími soupeřkami?

Je zajímavé, že to tak bylo, protože ty páry po Martině jely ve stejném složení a bylo vidět, jak jedna závodnice dokáže táhnout druhou. My měli takový scénář, aby se neopakovala trojka a dopadlo to, jak to dopadlo.

Na jaký čas jste mysleli, že by Martina mohla jet?

Pod 6:50, ale Natalya Voronina nastavila čas a Martina věděla, že musí jet rychleji.

A věřil jste, že po problémech s únavou a zraněním stehna ze soustředění, že zajede takový čas?

Věřil, protože dva dny před závodem tady jezdila ještě rychleji v tréninku a tipoval jsem tak 46, jako byl olympijských rekord. Ale vzhledem k rozlosování, které Martině trochu poznamenalo psychiku, protože měla pořád v podvědomí tu trojku, ale když jsem viděl třetí a čtvrté kolo, tak jsem v bronzovou medaili věřil.

Co bylo první, co jste si s Martinou řekli, když jste věděli, že bude bronz?

Ty vole, je to tam! Bylo to hezký, protože pro nás to má fakt cenu zlata. Z velké akce ještě nikdy neodjela, mimo první olympiádu v Turíně, bez medaile. Tohle byl jedenáctý start a jen jedno horší čtvrté místo. Teď získala sedmou medaili a to chtěla. Chtěla přivézt, jak říká, sestřičku, těm dalším medailím.

Už má tedy sedm medailí. Co olympiáda v Los Angeles, neplánujete ještě kariéru prodloužit o další čtyři roky?

To nechám na Martině, ale ona jezdí na hranici osobáků a vůbec není stará a nezpomaluje. Naopak všechno zrychluje a ona na to reaguje. Před ní se tedy opravdu klaním.

A jaké budou oslavy?

Oslavy budou dobré, otevřeme slivovici.