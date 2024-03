Určitě bych chtěla dosáhnout na medaili, říká taekwondistka Štolbová po kvalifikaci na olympiádu

Bojový sport taekwondo je na letních olympijských hrách od roku 2000. Letos v Paříži to ale bude poprvé i s českým zastoupením. Petra Štolbová má účastnické místo v kategorii nad 67 kilogramů.

„Je to neskutečný, mně to trošku pořád nedochází, takže je hrozně těžký to nějakým způsobem popsat. Určitě bych chtěla dosáhnout na medaili. Když už jsme se tam dostali, tak jdeme po ní,“ neskrývá své ambice Petra Štolbová.

Stříbrná medailistka z loňských Evropských her v Krakově o olympijské účasti snila už od začátku kariéry. „Nevím, v těch sedmi, osmi letech. Jakmile jsem zjistila, že taekwondo vůbec na olympiádě je. Začínala jsem s taekwondem úplně od začátku,“ ohlíží se několik let zpět česká reprezentantka.

Pro sedmiletou holku docela netradiční volba sportu, ke které ji přivedla láska k jedné slavné filmové postavě.

„Já jsem vždycky milovala Rockyho Balbou, na to jsem koukala nonstop. Když jsem směřovala k Rockymu, tak to byl box a furt jsem si doma něco zkoušela. Taťka mi na chatě ušil i po domácku vyrobený boxovací pytel. Tak jsem přemlouvala rodiče, taťka byl pro, mamka říkala, že úplně box by nedoporučovala nebo nechtěla, tak jsem nějakým záhadným způsobem skončila u taekwonda,“ usmívá se Štolbová.

Medaile na dosah

Přestože už od 15 let Štolbová trénuje dvakrát denně, tak ji taekwondo stále baví, a to i na tréninku.

„Já jsem nikdy nebyla úplně na balet, takže pro mě si zajít na trénink zakopat, už jenom to je skvělý pocit. I s těmi lidmi, který kolem sebe mám na tom tréninku,“ vysvětluje bojovnice.

Snad bude dvaadvacetiletou Petru Štolbovou taekwondo bavit i v létě na olympijských hrách v Paříži. Tam ji v kategorii nad 67 kilogramů dělí „jen“ čtyři výhry od zlata, protože v pavouku bude i s ní jen 16 bojovnic.