První paralympijská medaile pro Česko. 16letý plavec Kratochvíl vyhrál závod v evropském rekordu

Prezident Pavel v Paříži navštívil paralympioniky. ‚Slíbil jsem to lukostřelci Drahonínskému,‘ říká

„Je vidět, že si to celá Francie ohromně užívá, a to i po původních obavách ohledně organizování tak velké události. Je to cítit na každém kroku,“ popsal v rozhovoru Pavel své dojmy.