Po deseti hodinách v letadle na led. Hokejisty čekal první trénink krátce po příletu do Koreje

Stačilo pár desítek minut odpočinku po příletu do Soulu a už byli čeští hokejisté v zemi zimních olympijských her připravení na první trénink. Tým zatím není kompletní, hráči z extraligy odletěli o den později, ale i je čeká po příletu rychlý nástup do „pracovního procesu". Soul 20:41 7. února 2018

Podle gólmana Pavla Francouze se dal přelet vydržet a trénink pak také. Ostatně, na dlouhé cesty jsou hráči z KHL zvyklí, tedy především ti, kteří mají zkušenosti třeba z Chabarovsku. To Pavla Francouze minulo, ale s kolegy o tom aspoň diskutoval.

„Bavili jsme se o tom a oni říkali, že si na to normálně zvykli a že už jim to ani nepřijde. A musím říct, že ten let byl v takovém komfortu, že to bylo, jako když spíte doma na posteli,“ říkal Francouz.

Ne každý ale nesl cestu tak statečně. Útočník Roman Červenka v letadle skoro nespal, pokusí se co nejrychleji srovnat s časovým posunem. A i trénink byl takový „nic moc“.

„Je to takové spíš na to, aby se hýbaly nohy a aby se člověk vyjel,“ popisuje Červenka.

Prakticky bez odpočinku a bez spánku fungují maséři a kustodi. Zdeněk Šmíd byl v tréninkové hale Korejské univerzity ještě dřív než hráči, na hotelu se prakticky ani neohřál. Bylo totiž potřeba připravit veškeré vybavení.

„Máme asi tunu a půl beden, takže i se zavazadly to bude celkem cca dvě tuny,“ říká kustod Zdeněk Šmíd.

O to, aby měla výprava všechno potřebné, se stará muž, který sice u olympijské výpravy nemá žádnou oficiální funkci, ale v Koreji je jako doma. Někdejší útočník a současný funkcionář a trenér Patrik Martinec vzhledem ke svým zkušenostem z týmu Anyang Halla ví, co a jak. A pomáhá.

„Normálně si člověk objedná kabinu a očekává, že to bude hokejová kabina. Tady by to ale třeba mohla být kabina pro pět nebo šest lidí. Korejci takové normálně využívají, protože to berou tak, že se převléknou, jdou hrát hokej a pak se zase vrátí jako amaterské týmy a podobně,“ vysvětluje Martinec.

Část výpravy, která už dorazila do Soulu, také zjišťovala informace o tom, jestli jsou po posledním extraligovém kole v pořádku také hráči, které čeká cesta ve středu. Hráli a v pořádku dohráli všichni až na Martina Erata, který by se ale měl stihnout dát dohromady. Jediný nemocný je trenér Josef Jandač. Jeho trenérský kolega Jiří Kalous ale věří, že hráči od kouče virózu nechytí.

„Doufáme, že ne. Už to měl déle, od kempu v Praze. Věříme, že tady už bude zdravý,“ říká Kalous.

Druhá část výpravy včetně kouče Jandače dorazí ve čtvrtek.