Olympijské hry 2036 v Polsku? Duda oznámil plán na kandidaturu 18 dní před parlamentními volbami

„Rád bych oznámil, že po konzultacích s vedením polského olympijského výboru, ministrem sportu, jeho spolupracovníky i s vládnoucí stranou, máme úmysl ucházet se o pořádání letní olympiády v roce 2036,“ řekl na polské straně Tater na konferenci v Zakopaném polský prezident Andrzej Duda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Andrzeje Dudu a komentář reportérky Českého rozhlasu v Polsku Kateřiny Havlíkové

Vláda se při pokusu získat pořadatelství letní olympiády opírá o úspěch letošních Evropských her v Krakově a okolí, kde soutěžilo přes sedm tisíc sportovců. I tak by bylo třeba investovat v následujících letech obrovské množství prostředků do infrastruktury.

70 miliard zlotých

„Současná vláda tvrdí, že Polsko je na takové úrovni hospodářského rozvoje, že o uspořádání her může uvažovat. Také říká, že si může dovolit investovat 70 miliard zlotých, což je asi 365 miliard korun. To je částka, o které se neoficiálně mluví. Tolik stojí například program na podporu porodnosti, který je naplánovaný na příští rok,“ přibližuje zahraniční zpravodajka Českého rozhlasu v Polsku Kateřina Havlíková, podle které pravděpodobně souvisí aktuální vystoupení prezidenta Dudy s blížícími se parlamentními volbami.

„Duda oznámil ten záměr s pořádáním olympiády 18 dní před volbami. Je tam také skryté sdělení, že k tomu došel po konzultaci s vládní stranou, nikoliv s parlamentem. To je Právo a Spravedlnost (PiS), což je strana, ze které Andrzej Duda vzešel,“ doplňuje Havlíková.

Výstavbu olympijské arény v Paříži zkomplikovala válka na Ukrajině. Stavbaři ale věří, že to stihnou Číst článek

Ale je samozřejmě otázkou, jestli zájem o gigantickou sportovní akci může straně Právo a spravedlnost přihrát nějaké politické body. Polsko udělalo za posledních 15 let výrazný skok v dopravní infrastruktuře i díky fotbalovému Euru, ale i tak bude potřeba směrem k případné letní olympiádě ještě výrazně zapracovat na rozvoji.

Mexiko, Turecko, Indonésie

„Doufáme a jsme si vlastně jistí, že do té doby už bude hotový Centrální komunikační port. Budeme tedy mít nové supermoderní velké letiště propojené se sítí dalších druhů dopravy, tedy i tou kolejovou. Vzhledem k dopravní infrastruktuře bychom tou dobou měli být stoprocentně připravení uspořádat to, co jsme si předsevzali,“ doplnil polský prezident Andrzej Duda.

Jeho země je tak čtvrtým oficiálním kandidátem pro pořádání her v roce 2036 po Mexiku, Indonésii a Turecku. Mezinárodní olympijský výbor vybírá pořadatele v současnosti jinak než dřív. Kvůli snížení nákladů na přípravu projektů a kampaní zástupci MOV po soukromých jednáních s jednotlivými uchazeči vyberou jednoho a doporučí ho pro hlasování delegátům na kongresu. Tak už byla zvolena pořadatelská Austrálie pro rok 2032.