Před pěti lety biatlonistka Zvařičová bojovala o život, teď sní o olympijské medaili

Před pěti lety ji při tréninku srazilo auto a málem připravilo o život. Biatlonistka Veronika Zvařičová nic nevzdala a teď si v Koreji plní své přání - ještě jednou se podívat na olympijské hry. Pchjongčchang 11:47 7. února 2018

Mohli byste si říct, že netrefené terče při tréninku nebo i závodě nemůžou devětadvacetiletou biatlonistku rozhodit. Vždyť se vyrovnala s těžkými zraněními hlavy, zlomeninami lopatek, klíční i lýtkové kosti, přetrženými vazy v koleně i kotníku, otřesem mozku, srdce a plic i se ztrátou místa v národním týmu a tedy i stálého platu. Ale když Veroniku Zvařičovou posloucháte, zjistíte, že asi není nikdy dost spokojená, ani když se po všech problémech dostala na olympiádu.

„Samozřejmě je to super, ale já si ani nepředstavovala, že by to mělo dopadnout jinak,“ popisuje Radiožurnálu Zvařičová.

A tak ani když teď všude kolem sebe konečně vidí olympijské kruhy, nijak zvlášť si to neužívá. I proto, že se zatím nestihla potkat s reprezentanty z jiných sportů.

„Jsem trochu frustrovaná z toho, že jsme pořád s těmi samými lidmi. To je jako na soustředění. Takže už potřebuju potkat se a pokecat s někým jiným, na to se fakt těším, ale zatím to moc nevychází,“ říká česká biatlonistka.

Veronika Zvařičová by si časem moc ráda popovídala i o podařeném olympijském závodě, zatím totiž není jisté, že do nějakého vůbec nastoupí. Sama věří, že ano a že si splní svůj sen.

„Trenér Ondra Rybář mi říkal, že to zatím nemám moc ventilovat,“ naznačuje Zvařičová.

„Takže medaile se štafetou?" ptá se reportér Radiožurnálu.

„No jistě," usmívá se Zvařičová.

Byl by to nádherný závěr kariéry kolikrát nespokojené, ale pořád optimistické bojovnice Veroniky Zvařičové.