Před startem bych 16. místo asi bral, říká Martin Jakš po závodě na 15 kilometrů volnou technikou

Běžec na lyžích Martin Jakš si po povedeném skiatlonu na olympijských hrách hodně věřil, v závodě na 15 kilometrů volnou technikou chtěl znovu útočit na první desítku, jenže v úvodu se spíš dost trápil. I tak vybojoval cenné 16. místo. „Před startem bych ho asi bral," říká Martin Jakš. Pchjongčchang 16:19 16. února 2018

Co říkáte na vaše dnešní 16. místo?

Já ho beru. Myslím, že to místo je dobré, před startem bych ho asi bral. I když po tom skiatlonu a dobrém bruslení v něm jsem měl v hlavě takové ambice do desítky, že by se to dalo zajet, a snažil jsem se o to, ale hned v úvodu mi tam skočila velká ztráta a nějak jsem se s tím úplně nesrovnal.

V úvodu jste možná trochu vystrašil české fanoušky, protože na prvním mezičase z toho vůbec nebyl dobrý výsledek. Nebyla to tedy taktika, rozjet to volněji?

Ne, nebyla to taktika. Já jsem prostě chtěl jet od začátku dobře a sám nevím, proč to bylo takhle. Nevystrašil jsem jen fanoušky, ale i sám sebe a servis. Ale pak se naštěstí ta ztráta najednou nějak stabilizovala. A když jsem přijel z toho nejnižšího místa a byla celkem stejná, tak jsem si říkal, že je to asi dobré a že teď by to mohlo takhle zůstat. A taky zůstalo a potom šla i trochu dolů. Ale ten začátek byl prostě špatný.

Co se vám honilo hlavou ve chvíli, kdy vám servismani a trenéři hlásili průběžné výsledky?

Leccos. Přemýšlel jsem, jestli jsou dobré lyže, co budu říkat po závodě, že to dneska není můj den… Měl jsem prostě různé myšlenky. Ale pak se to trošku zlepšilo a jak ta ztráta zůstala a šel jsem malinko nahoru pořadím, tak to bylo pozitivnější a trochu mě to nabilo do toho závěru.

Byl jste před závodem hodně povzbuzený tím devátým místem ze skiatlonu?

Já jsem se snažil to tak nějak hodit za hlavu a nejít do toho s tím, že bych měl najednou jet o desítku. I když jsem samozřejmě chtěl. Ale bral jsem to tak, že je to zase jiný závod, a snažil jsem se na něj připravit co nejlíp. Myslím, že jsem udělal všechno, co jsem měl, ale ten úvod byl prostě špatný.

Na tribuně visí a vlaje pár českých vlajek. Zaregistroval jste tu nějakou podporu přímo od Čechů?

Jo, jo. V některých kopcíc jsem slyšel české fanoušky. A myslím, že dokonce kluci z biatlonu říkali, že se dneska přijdou podívat, a někde nám tam fandili. I to bylo super.

Na trať už taky vyrazili závodníci z těch lyžařsky řekněme „rozvojových" zemí. Jak vnímáte vůbec jejich účast a je správné, že závodí tady na olympijských hrách?

Já myslím, že to je správné a že je to ta myšlenka olympijských her. Jen doufám, že nikdo neskočí přede mě to té top desítky. (smích)