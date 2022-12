Jediné české zlato z Pekingu. Ledecká kralovala mezi snowboardistkami, na lyžích jí chybělo štěstí

Ester Ledecká jako jediná česká sportovkyně dokázala získat zlatou medaili na olympijských hrách v Pekingu. Na nich se stejně jako v roce 2018 v Jižní Koreji postavila na start jak na lyžích, tak na snowboardu, na kterém neměla konkurenci. PŘÍBĚHY ROKU 2022 Peking 15:50 29. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ledecká vyrovnala ziskem třetího olympijského zlata rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou a oštěpaře Jana Železného | Foto: Mike Blake | Zdroj: Reuters

Do Koreje 2018 odjížděla jako úspěšná snowboardistka, do Číny 2022 vyrážela na obou náčiních jako hlavní hvězda, která je pod velkým tlakem a snaží se mu bránit.

Příběhy roku 2022: Ester Ledecká byla na olympiádě opět zlatá

„Musím říct, že tlak není větší nebo menší než na ostatních závodech. Představte si, že přijdete do práce a očekává se, že v té práci budete nejlepší na světě. To se ode mě čeká v každém závodě, i já to od sebe sama čekám. Chci být skvělá, trénuji kvůli tomu a je to náplň mého života,“ říkala tehdy Ledecká Radiožurnálu.

Oproti Koreji bylo pořadí jejích soutěží obrácené, nejdříve jela na snowboardu, na kterém dominovala. Vyhrála kvalifikaci a ve vyřazovacích jízdách proti ní musely soupeřky tak riskovat, že všechny popadaly.

„Kvalifikace byla fajn, předvedla jsem dvě velmi dobré jízdy. A i ve finále jsem byla poměrně konzistentní, takže jsem ráda, že jsem si mohla jet to svoje,“ popisovala Ledecká vítězství.

Ziskem třetí zlaté medaile se dostala do elitní společnosti, stejně jich získala ještě rychlobruslařka Martina Sáblíková a oštěpař Jan Železný. Čtyřikrát na olympiádě vyhrál atlet Emil Zátopek a českou rekordmankou je se sedmi triumfy legendární gymnastka Věra Čáslavská.

V rychlostních disciplínách na lyžích patřila Ledecká znovu mezi favoritky, ale chybělo jí štěstí. V superobřím slalomu jí los přisoudil startovní číslo 2, které znamená, že nemá možnost si prohlédnout závodnice před ní, protože už stojí připravená ve startovní bráně. Sedmadvacetiletá závodnice skončila pátá se ztrátou 13 setin sekundy na medaili.

„To je pak největší trápení, když potom koukáme na video. A kluci mi říkají: ‚kdybys tady udělala tohle, tak bys o vteřinu vyhrála a měla medaili‘. Vždycky tam najdeme alespoň čtyři vteřiny k dobru,“ brala Ledecká neúspěch s úsměvem.

Na stejné trati jela o čtyři dny později i sjezd, ale po velké chybě v nejtěžším místě sjezdovky skončila mezi poraženými.

Olympijské hry zakončila kombinací, ve které se jí příliš šancí nedávalo. Díky výbornému sjezdu ale jela do slalomové části ze druhé příčky. Obrovské chyby Američanky Mikaely Shiffrinové i Francouzky Romane Miradoliové jí nakonec pomohly ke čtvrtému místu.

Jen co Ledecká projela cílem a byla nucena jít na dopingovou kontrolu, vyšlo najevo, že někde mezi sjezdem a slalomem si způsobila výrazné potíže se zády. Cíl opouštěla v slzách a za doprovodu fyzioterapeuta Michala Lešáka.

„Zranila se hned při první jízdě, asi ve čtvrté bráně vyjela kvůli bolestem ve spodní části těla. Byla to souhra několika okolností – náročného programu a nešťastné nehody ve slalomu,“ popisoval Lešák na místě Radiožurnálu.

Ledecká se ale z těchto potíží na závěr olympijských her dokázala dát tak rychle do pořádku, že hned týden nato vyhrála lyžařský sjezd Světového poháru v Crans Montaně.