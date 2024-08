Proč paralympionici nedostali padnoucí kolekce? ‚Nikdo po nás nechtěl přesné míry,‘ říká plavkyně

Český paralympijský výbor (ČPV) poslal některým sportovcům kolekce, které nesedí jejich velikostem a mírám. Paralympionici si tak musí nechávat upravit své kolekce pouhý měsíc před hrami v Paříži. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz to řekla paralympijská plavkyně a předsedkyně Rady sportovců Veronika Dušková. „Sportovci jsou pro nás prioritou a vycházíme jim vstříc v maximální možné míře,“ uvedl ale mluvčí ČPV Tadeáš Mahel. Praha/Paříž 7:00 3. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na problémy s letošní kolekcí jako první upozornil bývalý paralympijský plavec Jan Povýšil na sociální síti X. Tento problém se však podle něj opakuje už několik let. „Vím, že jenom dvakrát se nám kdysi stalo, že jsme měli upravené nástupové kolekce přímo na nás, na míru. Jinak je to bohužel standardní záležitost. Zbytek prostě má smůlu a musí si to přešít,“ popsal v rozhovoru.

Pro server iROZHLAS.cz to potvrdila také plavkyně Dušková, která se nyní připravuje na hry v Paříži: „Vím o několika sportovcích, kteří si musí kolekci upravovat. Někomu jsou navíc velikosti malé nebo naopak velké (jiné velikosti Alpine Pro nevyrábí). Ale musím se přiznat, že jsem nemluvila se všemi sportovci, kteří míří do Paříže.“

„Problémy s velikostmi byly vždy. Je to takový evergreen, který pronásleduje paralympijský tým. Nejsou malé velikosti a nejsou ani ty opravdu velké. Paralympionici mají často atypické postavy a je potřeba s tím počítat. Navíc není ani stejně velká kolekce, jakou mají olympionici. Ale i v menším počtu vybavení, které dostáváme, je nedostatek správných velikostí,“ vysvětlila předsedkyně Rady sportovců.

Žádosti o velikosti hlásili sportovci na začátku roku, kdy pouze vyplnili tabulku s konfekčními velikostmi (například velikosti S, M, L, XL a tak dále). „Nikdo po nás nechtěl přesné míry a informace o speciálních úpravách. Já například potřebuji mnohem kratší kalhoty,“ přiblížila Dušková.

U Petráčků doma jsou zvyklí, že se celá kolekce musí přešít.

Už to znají od Pekingu přes Londýn, Rio, Tokio a teď i Paříž.



Ano u Paralympioniků je lehce komplikovaný, aby všechno sedělo jak má.

Nicméně u třiceti sportovců by to neměl být takový problém zařídit.



Vzpomínám si… https://t.co/rEff1rHBo6 pic.twitter.com/PTTWOxlk6C — Jan Povysil (@JanPovysil) July 29, 2024

„Míry jsme nehlásili ani na nástupovou kolekci. Tu jsem byla zkoušet a upravovat teprve toto úterý, a to jen díky tomu, že (návrhář kolekce) Jan Černý nabídl (paralympijskému plavci) Arnoštovi Petráčkovi individuální výrobu bundy a já využila jeho nabídky a k Arnoštovi se přidala. Nejen já tak trávím množství času v autě v horku, což bere velké množství času a energie. Vzhledem k závěrečné přípravě před paralympiádou to není úplně ideální,“ doplnila paralympionička.

K tématu se na facebooku vyjádřil také paralympijský vítěz z Ria de Janiera Petráček. Soustředit se však v tuto chvíli chce spíše na nadcházející hry v Paříži: „Parasportovci musí překonávat tolik překážek a těžkostí, že dlouhé sako nebo kalhoty jsou teď tím nejmenším. (V úterý) jsem se totiž díky tomu mohl seznámit s úžasným návrhářem celé kolekce Janem Černým, který se nabídl a o potřebné úpravy se osobně postaral.“

‚V maximální možné míře‘

Setkání Petráčka a Duškové s návrhářem Černým potvrdil také Český paralympijský výbor. „Stejnou možnost dostali všichni. Pojďme tedy nevytvářet zbytečné napětí tam, kde není,“ napsal ČPV v úterý v odpovědi na příspěvek Jana Povýšila.

Výbor přitom nezaznamenal žádnou oficiální ani neoficiální stížnost na systém objednávání kolekcí, jak pro server iROZHLAS.cz uvedl mluvčí ČPV Mahel.

Honzo, díky, že stále sleduješ dění v paralympijském hnutí. S dovolením tvé informace lehce upřesníme.



Pokud někomu kolekce nesedí, samozřejmě ji přešíváme a náklady hradíme. Prosím, nehledej senzace tam, kde nejsou.



1. Kolekce se objednává téměř rok dopředu v konfekčních… — Český paralympijský tým (@paralympicsCZ) July 30, 2024

„Sportovci jsou pro nás prioritou a vycházíme jim vstříc v maximální možné míře, nejen co se paralympijské kolekce týče. Podněty sportovců jsou pro nás velmi důležité a pokud se objeví jakýkoliv problém, snažíme se ho co nejrychleji vyřešit ať už s každým individuálně, nebo prostřednictvím Rady Sportovců, kde je Vendula Dušková předsedkyní,“ popsal Mahel.

„Nechceme si ale vyměňovat vzkazy přes média. Jsme sportovcům plně k dispozici a průběžně s nimi komunikujeme, aby měli pro paralympijské hry v Paříži co nejlepší podmínky,“ dodal.

Měsíc před paralympiádou

Už dříve výbor tvrdil, že kolekce si sportovci mohou nechat přešít u svých švadlen a ČPV následně náhrady proplatí. Například předsedkyně Rady sportovců Dušková však o této možnosti předem nic nevěděla.

„Nevím jak kolegové, ale ke mně se tato informace dostala až po medializaci z vyjádření Českého paralympijského výboru. I kdyby to tak bylo, pořád je na sportovci měsíc před paralympiádou vše zařídit, což opět stojí čas, energii a pro některé to může být rušivým prvkem ve finální přípravě,“ vysvětluje.

Přestože se podpora paralympioniků zlepšuje, rozdíly mezi podporou olympioniků a paralympioniků jsou podle Duškové stále ještě poměrně velké: „Nepojí se to samozřejmě pouze s účastí na hrách, ale i dlouhodobou podporou. Avšak i na vybavení a servisu pro účastníky olympijských, respektive paralympijských her lze rozdíly shledat.“

„Od zvolení nového vedení v prosinci 2021 intenzivně pracujeme na tom, aby paralympionici měli totožnou podporu jako olympionici a v mnoha ohledech se nám daří naplňovat heslo ‚Sport je jenom jeden‘,“ uvedl mluvčí ČPV Mahel.