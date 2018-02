První dopingový případ v Pchjongčchangu, japonský rychlobruslař už opustil olympijskou vesnici

Japonský rychlobruslař na krátké dráze Kei Saito neprošel mimosoutěžní dopingovou kontrolou krátce po příjezdu do olympijské vesnice, byl vyloučen z olympijských her a už opustil tým.

Ve vzorku náhradníka japonského short trackového týmu našli diuretikum acetazolamid, který se používá jako tzv. „maskovací látka“ k zakrytí užití látek zvyšujících výkonnost.

Rychlobruslař rozhodnutí o vyloučení z her akceptoval a už opustil olympijskou vesnici, v prohlášení ale odmítá, že by dopoval.

„Šokovalo mě to, nikdy jsem doping nezkoušel, takže nemám potřebu nic zakrývat. Ani hubnout jsem nemusel. Chci prokázat svou nevinu, ale teď nechci zatěžovat tým, tak jsem rozhodnutí přijal,“ napsal Japonec v prohlášení, které zveřejnila agentura Reuters.

Šéf japonského týmu prohlásil, že Saito byl testován už na tréninkovém kempu 29. ledna a tam byly jeho výsledky negativní.

Mezi japonskými sportovci je doping poměrně vzácný, poslední případ má na svědomí kanoista Jasuhiro Suzuki, který dal do lahve svého mladšího kolegy a konkurenta anabolický steroid, aby se místo něj dostal do nominace do Tokia 2020. Byl potrestán zákazem startu na 8 let.