První Keňanka na zimní olympiádě. Sabrina Wanjiku Simaderová bude závodit v alpském lyžování

Keňa je dlouhodobě světovou atletickou velmocí, ale na zimní olympiádě měla v historii jen jediného sportovce. Na Philipa Boita, který třikrát na hrách svou africkou zemi reprezentoval v běhu na lyžích, naváže v jihokorejském Pchjongčchangu Sabrina Wanjiku Simaderová, 19letá dívka, která už má zkušenosti z mistrovství světa v alpském lyžování.

Simaderová se narodila v Keni, a když jí byly 3 roky, odstěhovala se s matkou do Rakouska. Tam měl její nevlastní otec vlek, a tak se brzy naučila lyžovat.

Už od prvních sportovních krůčků prý snila o tom, že jednou bude reprezentovat svou rodnou zemi na olympijských hrách a v Jižní Koreji se jí přání vyplní. Kromě sjezdu a samozřejmě týmového závodu by měla v Pchjongčchangu absolvovat všechny disciplíny v alpském lyžování.

„Ano, je to každopádně talentovaná lyžařka. Těžko říct, jak na tom bude za pár let, ale budeme dál pokračovat v práci a uvidíme, kam až to dotáhneme. Podle toho, jak se její výkonnost vyvíjí, od ní můžete ještě čekat zajímavé věci,“ povídá pro Blick Sport její trenér Christian Reif.

Simaderová vstoupila do Světového poháru loni v lednu a už o měsíc později skončila na mistrovství světa v superobřím slalomu ve Svatém Mořici na 39. místě.

„Lidi to na první pohled zaujme, protože většina z nich nikdy neviděla lyžovat holku z Keni. Je to úžasný pocit, stát na startu. Doufám, že předvedu co nejlepší výkony. Chci vybojovat pro Keňu co nejlepší výsledek a ukázat prostě to nejlepší, co ve mně je,“ vysvětluje lyžařka.

K těm nejlepším má zatím Sabrina Wanjiku Simaderová daleko, ale i v aktuální sezoně ukázala, že v jihokorejském Pchjongčchangu nebude jen exotickým sportovcem, který bude na trati bojovat „o přežití“.

Na Světovém poháru ve Svatém Mořici byla v Super G 51., ale důležitější byla její ztráta. Za nejlepší Češkou Ester Ledeckou byla jen o sekundu a půl. I proto věří Philip Boit - průkopník zimních sportů v Keni, že jeho krajanka bude mít jiné ambice, než měl on.

„Když jsem byl na startu já, tak mi šlo hlavně o to, abych se dostal do cíle. Ale Sabrina dokáže v závodě porážet ostatní závodnice, takže by mohla pomýšlet i na umístění mezi nejlepšími. Na olympiádě v Pchjongčchangu v roce 2018 to nebude, ale v Pekingu v roce 2022 by mohla bojovat o medaili,“ věří své krajance Boit.

To je dost odvážné prohlášení trojnásobného olympionika v běhu na lyžích Philipa Boita, ale jeho krajanka s keňskými kořeny a rakouskou mentalitou bude chtít v Pchjongčchangu víc než dokončit závod.