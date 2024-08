Publikum hučelo jako roj včel. Postup do olympijského finále je sen, pochvaluje si dálkař Juška

Dálkař Radek Juška se probojoval do svého prvního olympijského finále. V Paříži skočil český atlet v kvalifikaci 815 centimetrů a byl druhý nejlepší ze všech. Po úspěšném vystoupení si v rozhovoru Radiožurnálu Sport pochvaloval výbornou atmosféru na Stade de France. Paříž 16:23 5. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Juška zvládl kvalifikaci na olympijských hrách v Paříži | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

Po protrápené venkovní sezoně jste v olympijské kvalifikaci předvedl skvělý výkon. Kde se to ve vás vzalo?

Příprava na první část sezony nebyla ideální. Na Kanárských ostrovech jsem měl zdravotní problémy, nejdřív s lýtkem, pak se zadním stehenním svalem. Nebylo to úplně vážné, ale přípravu to omezilo. Potřeboval jsem udělat víc tréninků rychlosti, což jsme teď na poslední chvíli doháněli a proto jsem ani moc nezávodil. Možná pět nebo šest týdnů v kuse jsem dřel jako kůň. Tady je teď výsledek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si skokana do dálky Radka Jušku po vydařené olympijské kvalifikaci

Tušil jste, že by to mohlo být v kvalifikaci až tak dobré?

Ne. Nebyl jsem ideálně naladěný, i na posledním testovacím závodě na Dukle jsem skočil 766 centimetrů a necítil jsem se tam dobře, ale byl jsem unavený. Tam už jsme to jen šolíchali a energie teď konečně dojela.

Jaké byly vaše bezprostřední pocity, když jste na světelné tabuli viděl výkon 815 centimetrů?

Brečel jsem. I teď mám husí kůži. Po osmi letech jsem znovu na olympiádě. Je to sen. První meta je dostat se na olympiádu a další pak olympijské finále. Spadlo to ze mě a emoce musí ven.

Navíc před zaplněným Stade de France...

Na druhý pokus jsem si publikum roztleskal. Když jsem poprvé zatleskal, tak diváci byli skvělí. Už když jsme přicházeli na stadion a běžel se jeden z vytrvaleckých závodů, tak diváci vždy tleskali tam, kde zrovna byli běžci. Bylo to jak roj včel, hučelo to a ozývalo se to všude.

Zažil jste to někdy na kvalifikaci?

To bych musel asi hodně zapátrat v paměti. Spíše se na stadionech stává, že domácí fanoušci fandí domácím závodníkům a občas se zatleská někomu jinému. Málokdy se stane, že když si publikum roztleská cizí závodník, tak mu to roztleskají také.