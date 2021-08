Kejval ke kauze nakažených olympioniků: Neumím si představit satisfakci pro poškozené sportovce

Český olympijský výbor dokončil vyšetřování průběhu speciálního letu na olympijské hry v Tokiu, po kterém mělo několik členů pozitivní testy na koronavirus. Podle předsedy Jiřího Kejvala nenašel žádné systémové pochybení ani zásadní personální selhání, zjistil ale nedostatečné zakrývání úst a nosů na palubě letadla i po přistání.

Interní šetření pomůže Mezinárodnímu olympijskému výboru předejít tomu, aby k podobné tragédii došlo na blížící se zimní olympiádě v Pekingu, říká Kejval v rozhovoru pro Radiožurnál.

Kvůli pozitivnímu testu nebo rizikovému kontaktu přišlo o start na olympiádě několik sportovců včetně plážových volejbalistek Markéty Nausch Slukové s Barborou Hermannovou.

Jestliže nedošlo k žádnému systémového pochybení ani zásadnímu personálnímu selhání, proč hodláte vyvodit důsledky? A jaké budou?

Říkali jsme, že nedošlo k žádným systémovým pochybením, ale samozřejmě různá drobná osobní selhání nebo nedostatky tam jsou. Hlavně se nám nepodařilo odpovědět na otázku, kde se udělala chyba a jakým způsobem se dostal pozitivní člověk na palubu letadla.

A jaké jsou tedy důsledky, které hodláte vyvodit?

Máme pět bodů, které chceme ještě prověřit. Dělali jsme těsně před odletem dva testy. Ukázalo se, že u toho posledního, který byl dělán 24 hodin před letem, by se ta doba měla zkrátit nebo se měl udělat ještě třetí test nebo by se mělo udělat nějaké další opatření.

Problém, který měla česká výprava, nebyl ojedinělý. V zásadě by se dalo říct, že všechny velké výpravy už dneska mají nějakého svého nakaženého. Mezinárodní olympijský výbor o tom schraňuje od každého národního výboru informace a chce, aby to prošetřil a odpověděl na konkrétní otázky, které se týkají možného provinění, aby se z toho mohl poučit, protože zimní olympiáda, která bude za půl roku v čínském Pekingu, bude pravděpodobně v podobném režimu. Rádi bychom podobným problémům na ní chtěli předcházet – nebo aspoň minimalizovat jejich výskyt.

Před zimní olympiádou v Pekingu chcete rozšířit povinné očkování a zavést ho i pro členy doprovodu. Byla tedy chyba, že tato povinnost nebyla zavedena už před tokijskými hrami? Teď se ptám konkrétně na Český olympijský výbor.

Nemůžeme zobecňovat. Samozřejmě kdyby tato povinnost byla nějakým způsobem uzákoněná, tak by podobná diskuse nebyla. Pro nás je nesmírně obtížně někomu dávat právní povinnost, pokud k tomu nemáme žádné právní nástroje. To je velká otázka. Uvidíme, jaké budou podmínky pro vstup do Číny. Jak to zatím vypadá, budou možná o hodně jiné, než jaké jsou dnes ty pro vstup do Japonska.

Když se díváme na to, kolik lidí letělo speciálem, kdo byl nakažený, kdo byl očkovaný, kdo nebyl, tak až na jeden případ z toho očkovaní vycházejí podstatně lépe. Aspoň z tohoto pohledu není diskuse o tom, že v případě, že jste naočkovaný, je vaše obrana proti možnému nakažení daleko větší.

Podle šéfa Národní sportovní agentury Filipa Neussera by události vedoucí k vyřazení několika olympioniků kvůli karanténě neměl vyšetřovat Český olympijský výbor. Jste připraveni na to, že pražská hygiena, která na popud ministerstva zdravotnictví události také prověřuje, může dojít k jiným závěrům než vy?

Zaprvé, my si děláme své vlastní interní šetření, o které jsme byli požádáni Mezinárodním olympijským výborem. Nevím, proč by mělo někomu vadit. Pokud někoho nezajímají závěry našeho šetření, ať se o ně nestará, nikomu je nenutíme.

Co se vyšetřování pražské hygieny týče, jsme rádi, že se o to zajímají, protože mají úplně jinou odbornost než my. Spolupracujeme s nimi a jsme sami zvědaví na výsledky jejich šetření.

Uvažujete o nějaké satisfakci pro sportovce, kteří se nemohli olympiády zúčastnit, ačkoli dodrželi všechna opatření a byli očkovaní?

Pane redaktore, neumím si představit, jakou satisfakci bychom jim museli dát. Když se někdo celý svůj život připravuje na start na olympiádě a potom to nevyjde z takového, dalo by se říct, hloupého důvodu, tak je to strašně těžké a obtížně se nějaká satisfakce v tomto případě dává.

Snažíme se se sportovci komunikovat, a hlavně udělat všechno pro to, aby se podobná tragédie neopakovala.