Rusové by neměli startovat v Tokiu, myslí si muž, který pomohl rozkrýt dopingový skandál v Soči

Sportovcům z Ruska by nemělo být povoleno startovat na olympiádě v Tokiu. S takovým tvrzením přišel bývalý šéf antidopingové agentury RUSADA Grigorij Rodčenkov, jehož svědectví dříve pomohlo rozkrýt doping ruských sportovců během zimních olympijských her v Soči v roce 2014. Washington/Moskva 19:50 27. července 2020

Rusko bylo i vzhledem k tomuto dopingovému skandálu na čtyři roky vyloučeno z olympijských her a mistrovství světa ve fotbale. Světová antidopingová agentura (WADA) již v prosinci loňského roku uvedla, že někteří ruští sportovci budou moci za přísných podmínek závodit pod neutrální vlajkou.

„Měl by přijít absolutní zákaz bez jakýchkoliv výmluv nebo přijetí sportovců,“ říká v rozhovoru pro BBC Rodčenkov.

„Stejní lidé, kteří pašovali a měnili vzorky během her v Soči, také falšovali veškerou dokumentaci. Je to neskutečný podvod v nevýslovném rozměru. Ukazuje to, že země se absolutně neponaučila,“ tvrdí jednašedesátiletý bývalý vědec, který v roce 2016 uprchl z Ruska do Spojených států, kde začal spolupracovat s vyšetřovateli WADA na rozkrývání podvodu.

Stroj na podvod

Rodčenkov se na něm sám podílel. Na pokyn ministerstva vytvořil směs anabolických steroidů pro sportovce, zároveň vymyslel systém na výměnu vzorků moči. „Lidé oslavovali olympijské šampiony a my jsme seděli a měnili jejich moč. Fungovalo to celé jako švýcarské hodinky,“ přiznal v minulosti.

Rusko opakovaně popřelo obvinění z organizovaného dopingu svých sportovců. Uvalené sankce považuje za bezprecedentní, nespravedlivé a politicky motivované.

Proti vyloučení z olympijských her v Tokiu a fotbalového mistrovství světa, které se uskuteční v roce 2022 v Kataru, se Rusko odvolalo k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS). Ta případ projedná v listopadu.