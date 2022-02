‚I slzy byly.‘ Sáblíková je se čtvrtým místem spokojená. Mrzí ji jen vytuhnutí v závěru závodu

Letos nejlepší výsledek na tříkilometrové trati. Jak jste viděla ten závod?

Bylo to těžké psychicky i fyzicky. Dráha je dobrá, ale led je opravdu těžký. Cítila jsem se dobře už od startu, jelo se mi dobře. Jen škoda posledních dvou kol, tam jsem trochu vytuhla a ztratila. I tak to byla nejlepší trojka této sezony. Bylo to sice dvě vteřiny od bronzu, ale po letošní sezoně jsem za to opravdu ráda.

Vy jste zaťala pěsti poté, co jste se podívala na výsledkovou tabuli. Potěšilo vás víc průběžné vedení nebo ten čas?

Obojí. Věděla jsem, že budu nejhůře pátá, což je pro mě neuvěřitelné. Potom, co mám všechno za sebou. Před čtyřmi lety jsem zajela podobný čas, takže jsem za projev dnešní jízdy opravdu ráda.

Psychicky jste v pohodě, to je vidět. Co fyzicky?

Tak dobře, jak jen to jde. Nic mě netrápí. Jediné, na co si můžu stěžovat, je, že mám nejhorší pánskou nemoc na sedm. Jinak jsem moc ráda, že tu pod symbolickými pěti kruhy můžu být.

Pátá olympijská účast. Vždy jste si to užívala. Platí to i přes ta covidová opatření?

Platí. Snažím se na to dívat trochu jinak. Je škoda, že hala není plná, že musíme nosit roušky. Na druhou stranu symboly a vše, co k olympiádě patří, tu pořád je. Předevčírem to pro mě nebylo jednoduché, neměla jsem psychickou pohodu. Dnes jsem se ale vzbudila a byla na tom úplně jinak.

Byly i slzy?

Byly. Podrželo mě moc lidí. Sezona nebyla jednoduchá. Když jsem v prosinci upadla, nevěděla jsem, jak vážné zranění to bude.