Rychlobruslařce Zdráhalové se nedařilo, skončila na 27. místě. Zlata se dočkala Japonka Takagiová

Sedmadvacetiletá obhájkyně bronzu Takagiová byla v Číně druhá na pětistovce, patnáctistovce i ve stíhačce družstev.

Na kilometru dnes časem 1:13,19 zlepšila olympijský rekord a Leerdamovou porazila o 64 setin. Celkem už Takagiová pod pěti kruhy vybojovala dvě zlaté, čtyři stříbrné a jednu bronzovou medaili.

Zdráhalové se na patnáctistovce nedařilo, dojela na 21. místě. Třetí olympijské zlato slaví Wüstová Číst článek

Na třetí příčku se v poslední rozjížďce dostala Boweová, která o desetinu sekundy překonala Rusku Angelinu Golikovovou.

Nizozemka Ireen Wüstová, vítězka patnáctistovky a s 13 medailemi nejúspěšnější rychlobruslařka v historii olympijských her, byla šestá.

Zdráhalová na kilometrové trati zopakovala předchozí nevýrazné výkony. V sedmé rozjížďce ztratila na Korejku Kim Hjon-jung více než sekundu, za vítězkou zaostala o pět a půl sekundy.

Jejím nejlepším pekingským výsledkem ze čtyř startů je 18. místo z trojky. V sobotu by se měla představit ještě v závodu s hromadným startem.

‚Kdybych mohla být sprostá, tak jsem.‘

Česká závodnice po závodě neskrývala velkou frustraci. Na letošních hrách se jí zatím nepodařila žádná z jízd.

„Kdybych mohla být sprostá, tak jsem, ale nejde to. Tak nevím, co bych na to řekla. Jsem zklamaná,“ řekla Zdráhalová ČTK a MfDNES.

„Je to další závod, který se mi nepodařil,“ smutně konstatovala s tím, že ani neví, co má čekat od posledního startu.

V Pekingu se vůbec nepotkala s formou. „Je to hlavně psychicky náročné, nevím, kde mám hledat chybu. Těžko říct, kde to začalo. Ale už na posledním soustředění v Itálii jsem se necítila úplně ideálně a táhne se to se mnou až do teď,“ prohlásila Zdráhalová.