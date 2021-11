Velká úleva i radost ze čtvrtého místa. Sáblíková i přes problémy se zdravím vybojovala účast na olympiádě

„Lépe to pro mě v této situaci dopadnout nemohlo,“ hodnotila krátce po závodu se znatelnou úlevou Martina Sáblíková.

„Takový šutr mi spadl ze srdce, slyšeli jste tu ránu?“ říkal pro změnu trenér Petr Novák.

Čtvrté místo a čas těsně nad sedm minut by možná jindy Martinu Sáblíkovou netěšily. Jenže před závodem to s trojnásobnou olympijskou vítězkou nevypadalo dobře.

Už minulý týden v Polsku jí z ničeho nic došly síly při všech závodech. Pak odpočívala, doktoři jí dělali krevní testy a nasadili léky. Jenže ani v následném tréninku nedokázala na dráze zrychlit.

Co jí přesně je, nedokáže popsat ani trenér Novák. „Kdybychom to věděli, nebylo by to nic složitého. Jestli to byl nějaký vir nebo byla trochu přetažená, ale nevíme,“ řekl.

I proto bylo pro Martinu Sáblikovou složité nastoupit do jediného závodu, ze kterého se dá přímo postoupit na olympijské hry, s vědomím, že jí můžou na trati dojít síly, a tak se snažila tyhle myšlenky vytěsnit.

„Jediné, na co jsem myslela, bylo, abych to jela technicky. Každé kolo jsem se soustředila na to, že to nesmím pustit a musím jet takhle co nejdéle, právě kvůli účasti na olympiádě. Bylo to těžké, ale díky bohu za to,“ oddechla si Sáblíková, která se tak může začít chystat už na své páté olympijské hry a kdo ví, třeba přidat i sedmou medaili.