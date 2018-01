Sáblíková odletěla na olympijské hry. Na rozdíl od minulých zkušeností bez stoprocentní formy

Měla problémy se zády a na olympijské hry neletí v optimální formě. I tak je v očích českých fanoušků rychlobruslařka Martin Sáblíková velkou kandidátkou na medaile. Sama závodnice chce trochu krotit optimismus, mluvila o tom chvíli před odletem do Jižní Koreji. Praha 22:56 27. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rychlobruslařka Martina Sáblíková | Foto: Jeff Swinger-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Trenér Petr Novák nejprve přiznal, že nepřeváží nic zakázaného a pak se dozvěděl, že v letadle bude sedět ve stejné řadě, přes uličku od Martiny Sáblíkové.

„Musím říct, že tahle sezona byla hrozně zvláštní, protože do Koreji jsme začali balit až včera a skončili jsme až někdy v jedenáct. Zvládli jsme to ale a máme všechno,“ smála se na letišti Martina Sáblíková.

Úspěšná česká sportovkyně letí do olympijské země s velkým předstihem, bude chtít ještě dohnat, co zameškala.

„Aréna se otevírá až prvního ledna, takže do té doby budeme trénovat na suchu, na což se samozřejmě těším, protože tam je moc hezky, takže si tam před tím závoděním pročistím hlavu,“ popisuje Sáblíková svůj plán na dny před otevřením rychlobruslařského areálu v Pchjongčchangu.

Poprvé nastoupí česká reprezentantka do závodu 10. února na tříkilometrové trati bude obhajovat stříbro ze Soči, ve Vancouveru brala na té samé trati dokonce zlato. Teď je tu ale Martin Sábliková v úplně jiné situaci a sama závodnice to před odletem také tak vnímá.

„Vždycky jsem odjížděla na olympiádu s tím, že jsem věděla, že jsem na to stoprocentně připravená. Teď musím říct, že to stoprocentní není. Asi to bude hodně jiné, ale zase do toho půjdu se svojí obvyklou pozicí.“

S jinou pozicí Martiny Sáblíkové souvisí i dvě slova, která může před olympijskými hrami směrem k vrcholné akci vyslovit. Respekt a pokora.

„Podle mě se to naše pole ohromně vyrovnalo, takže třeba na tříkilometrové trati má na medaili třeba deset lidí, což bude o setinách, o nervech i o aklimatizaci,“ říká rychlobruslařka Martina Sáblíková, která odlétá do Jižní Koreje s velkým předstihem i s koučem Petrem Novákem, který klade velký důraz na aklimatizaci.

„Je to velmi důležité, mám to tak vyzkoušené a vím, co dělám,“ říká trenér nejúspěšnější české rychlobruslařky Martiny Sáblíkové Petr Novák.