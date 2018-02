'Nevím, jestli jsem připravená fyzicky.' Sáblíkovou brzdily před olympiádou zdravotní potíže

Na hrách v Koreji může předstihnout Emila Zátopka a stát se druhou nejúspěšnější olympioničkou české historie hned po Věře Čáslavské. Rychlobruslařka Martina Sáblíková o medaili z Pchjongčchangu sní, ale je tentokrát v jiné pozici než v minulých sezónách. Pchjongčchang 15:54 9. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková na tréninku před zahájením zimních olympijských her v jihokorejském Pchjončchangu. | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: ČOV

Jedenáct let drží česká legenda skvostnou sérii: každý rok získá aspoň jedno zlato na olympijských hrách nebo mistrovství světa. Ale je tu ještě jedna šňůra: pokaždé před onou vrcholnou akcí vyhrála aspoň jeden závod Světového poháru. A tahle šňůra se letos i vinou velkých zdravotních potíží přetrhla.

„Má to svoje pro a proti, protože člověk může překvapit a teď se cítím daleko lépe. Měla jsem problémy se zády, které mě hodně limitovaly, ale stejně nevím, jak bych na tom byla, kdyby ty problémy třeba nebyly a jestli by to stačilo. Je to takové zvláštní," říká Radiožurnálu třicetiletá rychlobruslařka.

Zkrátka zatímco Martina Sáblíková velmi dobře tuší, že od ní fanoušci očekávají medaili, ona neví, co očekávat sama od sebe.

„V předchozích letech jsem věděla, že když opravdu něco nepohnojím já sama, tak bych si tu placku měla odvézt, ale teď nevím, jestli jsem na to připravená fyzicky. Petr (trenér Petr Novák – pozn. redakce) říká, že jo, ale já mám prostě strach, že to tak není,“ vysvětluje Sáblíková.

S trenérem Petrem Novákem vymyslela česká rychlobruslařka pro úvodní tříkilometrový závod mistrnou taktiku.

„Dobře rychle rozjet a vydržet až do konce,“ směje se Sáblíková.

Jestli se to rychlobruslařce Martině Sáblíkové podaří a jestli to bude stačit na medaili, to se dozvíme v sobotu v pravé poledne, kdy startuje závod na 3 000 metrů.