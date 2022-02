Sáblíková vybojovala pro Česko další olympijskou medaili, na trati 5000 metrů dojela bronzová

Sáblíková bylo blízko stupni vítězů už v závodě na 3000 metrů, kdy skončila čtvrtá. Nyní ale už královna českého rychlobruslení bodovala naplno, pětikilometrová trať je přece jen její hlavní tratí.

ONLINE: Sáblíková slaví bronz na trati 5000 metrů, Zabystřan nedokončil slalom Číst článek

„Pořád tomu nemohu uvěřit. Bylo to hrozně napínavé a byly to nervy až do konce. Tahle medaile pro mě znamená hrozně moc, stejně jako všechny olympijské medaile, ale po téhle sezoně plné problémů si myslím, že mi to ještě chvíli nebude docházet, že se to povedlo. Dnešek byl pro mě hodně náročný a musím poděkovat všem, co mi dodali sílu,“ řekla spokojená Sáblíková pro Radiožurnál Sport.

Trojnásobná olympijská vítězka měla před olympijskými hrami složité období, během kvalifikace do Pekingu ji trápily záhadné zdravotní problémy, během lednové přípravy si pak pořezala při tréninku nohu bruslí.

Ani to jí ale v cestě za celkově sedmou olympijskou medailí nezastavilo.

Poslední olympiáda?

Pro čtyřiatřicetiletou Sáblíkovou šlo možná o poslední olympijský závod. Před odletem do Pekingu nevyloučila, že půjde o její poslední zimní hry.

Pod pěti kruhy česká sportovkyně závodila celkem pětkrát, poprvé se představila na olympiádě v Turíně v roce 2006.

Z Vancouveru si v roce 2010 odvezla dvě zlaté a jednu bronzovou medaili, následovalo zlato a stříbro ze Soči a dosud poslední olympijská medaile – bronz z Pchjongčchangu.

⛸️ Velká gratulace! @olympijskytym slaví další úspěch, protože Martina Sáblíková své fanoušky nezklamala a získává na trati na 5000 metrů medaili! A její barva? BRONZOVÁ! #rzzoh22 #zoh2022 Její jízdu komentoval @PetrKada1. (Foto: Český olympijský tým) pic.twitter.com/hAvynzu35i — Radiožurnál (@Radiozurnal1) February 10, 2022