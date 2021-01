Letní olympiáda za polárním kruhem? Laponské městečko chce upozornit na změnu klimatu

Mrazivé laponské město Salla, kde teploty minus 50 stupňů Celsia nejsou ničím výjimečným, se chce ucházet o letní olympijské hry v roce 2032. Zdánlivě bláznivá kandidatura třítisícového finského městečka ležícího za polárním kruhem je motivována snahou upozornit na globální oteplování. Salla 12:05 27. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pokud by Salla dokázala hostit letní olympiádu, znamenalo by to, že se na ní výrazně podepsala celosvětová změna klimatu. Její důsledky už jsou patrné.

„Naše léta jsou čím dál teplejší a naše zimy jsou čím dál kratší. Potřebujeme, aby Salla zůstala ledová, studená a zasněžená. Salla možná bude připravena hostit hry v roce 2032, ale za jakou cenu?“ řekl novinářům starosta Erkki Parkkinen.

Salla pro kandidaturu připravila logo, maskota i propagační aktivity. Na prezentaci svého nápadu její představitelé promítli záběry povodní, požárů, stoupajících hladin oceánů a dalších katastrof, kterým celá planeta může čelit, pokud se klimatická změna nezastaví.

„Když nebudeme nic dělat a necháme zvítězit globální oteplování, tak ztratíme naši identitu a toto město stejně jako spousta dalších po celém světě přestane existovat tak, jak ho známe,“ dodal starosta.

Pořadatelé OH v roce 2032 vybere Mezinárodní olympijský výbor nejpozději v roce 2025. Zájem už projevily například Dauhá, Bombaj, Indonésie nebo německá oblast Porýní a Porúří.