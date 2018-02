Samková má v Pchjongčchangu oblečení s českým lvem a na helmě akvarely

„Pěkná komboška, co?" řekla s nadšením Samková po tréninku ve Phoenix Parku. „Trochu oldschoolová. Šedesátky v hokeji. Někomu se moc nelíbí, ale mně jo. A helma je taky nádherná," pochvalovala si všechny kousky svého vybavení.

Dvouocasý lev je v modrém švu na stranách kalhot. Má i velkého lva na zádech bundy, ale ten nebude při závodech pod číslem vidět. „Chtěli jsme ukázat naši republiku," řekl trenér Jakub Flejšar, jehož maminka, módní návrhářka Daniela, Samkové pomáhala. „Jsme umělecká rodina. Dělala i holínkovou nástupní kolekci pro Londýn. Vymyslela to Evka a máma hlídala detaily, aby to vypadalo ještě zajímavěji."

Po triumfu v Soči si Samková otočila týmovou bundu na zlatou stranu, aby zdůraznila, že je olympijskou vítězkou. Teď má do zlata kalhoty. „Ale zbytečně to neprosazuji. Je to taková pěkná žluto zlatá. Taková sluníčková," usmála se. V případě úspěchu může znovu mít i zlatou bundu, protože ta je v české kolekci.

Na helmě má akvarelem vyobrazené vlky, svého koně Pepina, kterého dostala po Soči, v péřové bundě nebo korejské jídlo kimči. „To jsem já, tady si dáváme kimči s vlky. Jsou tam hory, stromečky a tady vlk, co si pěstuje vlastní les," ukazovala.

O design helmy se starala stejně jako v Soči její kamarádka. „Verča Děrdová zas udělala úžasnou práci. Helma je fakt vyšperkovaná," zářila Samková.

Při pátečním závodu se tradičně objeví Samkové pod nosem knírek. „Snad to bude dobrý a udrží se," doufala a upřesnila, že knírek vytvoří kouč v trikoloře. „Mám barvy na obličej. Už to nebude lihovkou, aby jí to nesmrdělo pod nosem," podotkl Flejšar.