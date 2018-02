Sedm medailí je výsledek z říše snů, říká předseda českých olympioniků Kejval

Pane předsedo, připojte vaše hodnocení. Jak moc jste spokojený se všemi těmi událostmi?

Když jsme sem přijížděli, tak jsme neměli velká očekávání. A až na tříkilometrovou trať Martiny Sáblíkové, kde to bylo smolné čtvrté místo, se nám podařilo úplně všechno. Dokonce i ta první zlatá medaile Ester Ledecké, kterou nikdo nečekal. K tomu navíc to, že jsem v MOV, což není jen moje ocenění. Je to myslím ocenění českého sportu a naší diplomacie vedené Romanem Kumpoštem. A taková třešnička na dortu je ocenění českého domu, které mě moc těší.

Sedm medailí je jak velký úspěch? Kolik jste tipoval před odletem do Pchjongčchangu?

Já jsem byl tázán, a přestože jsem v životě většinou optimista, tak tady se ukázalo, že jsem měl špatný odhad, a byl jsem pesimista. Myslel jsem si, že tři až čtyři medaile jsou reálný odhad při neúčasti Gabriely Koukalové a zdravotních problémech, které měla Eva Samková a Martina Sáblíková. Takže výsledek sedm medailí je z říše snů.

Největší hvězdou je bezesporu Ester Ledecká, která získal ve dvou sportech dvě zlaté. Jaké jste na to měl reakce od zahraničních kolegů?

Tohle je takový úspěch, který nás překračuje, a myslím, že nám dojde, co se stalo, až po několika měsících, možná letech. Když se střetávám se sportovními funkcionáři, všichni akorát říkají: „Gratulujeme, je to úžasný.“ Včera mě na závodu Nikoly Zdráhalové potkal Jacques Rogge, bývalý předseda MOV, a hned také gratuloval. Myslím, že taková reklama České republice, jakou udělala Ester, to se nepodařilo od doby Věry Čáslavské.

I v Koreji je vidět, jak složité je organizování takového sportovní akce. Ptáme se na to asi po každé olympiádě, ale měli bychom na to uspořádat zimní hry v Česku?

Myslím, že organizačně na to máme. Otázka je, jestli máme na zimní olympiádu dostatečné přírodní podmínky, protože třeba trať na sjezd by se v českých horách hledala obtížně. A myslím si, že to není jen o sportovních funkcionářích a organizátorech sportovních akcí, ale je to i o celé společnosti a politické reprezentaci. A také je to o vůli něco takového dělat, která teď není, tak to ani nepokoušíme.

Začíná se už teď na konci února 2018 Český olympijský výbor připravovat na letní olympiádu v Tokiu?

To jsme začali už dávno. Dokonce jsme měli několik jednání, třeba s provozovateli z Japonska o možném olympijském domě, který chceme udělat v podobném konceptu jako tady. Pevně doufám, že dostaneme náležitou finanční podporu, abychom byli schopni to zrealizovat, protože Tokio patří mezi nejdražší města na světě a jestli něco stojí v Praze 10, tak v Tokiu 100. Ale chceme to udělat co nejblíž olympijské vesnici, ten koncept nám přijde skvělý. Už na tom pracujeme. Taky už tady byli sportovci, kteří se podíleli na olympijské kolekci na zimní olympiádu, takže už se začínáme bavit o tom, v čem to vylepšíme na letní olympiádu, co se osvědčilo, co se neosvědčilo a tak dále.

Medailové pořadí zemí | Zdroj: Český rozhlas