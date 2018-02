Severní Koreu bude na olympiádě v Pchjongčchangu zastupovat její oficiální nejvyšší představitel

Severokorejskou delegaci na olympiádě v jihokorejském Pchjongčchangu povede formální nejvyšší představitel KLDR. Předseda stálého výboru Nejvyššího lidového shromáždění Kim Jong-nam by měl do Jižní Koreje dorazit už v pátek na oficiální zahájení her. Oznámilo to jihokorejské ministerstvo pro sjednocení.

