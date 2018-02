Shiffrinovou před obřím slalomem trápila nervozita, přesto si dojela pro zlato

Přestože na olympijské hry přijela jako vedoucí žena Světového poháru a jednoznačná favoritka, bojovala Mikaela Shiffrinová při čtvrtečním obřím slalomu s nervozitou. Americká lyžařka si přesto v Pchjongčchangu dojela pro zlatou medaili s náskokem 39 setin sekundy před Norkou Ragnhild Mowinckelovou. Pchjongčchang 16:43 15. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála v Pchjongčchangu zlato ze superobřího slalomu. | Foto: Frank Hoermann | Zdroj: ČTK

Shiffrinová s podobnými návaly emocí bojovala už v minulosti a dokonce kvůli tomu vyhledala odbornou pomoc, díky které se potíží dokázala zbavit. Dnes se však pochybovačné hlasy v lyžařčině hlavě znovu ozvaly. „Měla jsem momenty, kdy jsem pochybovala, jestli jsem vůbec dost dobrá, abych vyhrála. Pak jsem si zase řekla: Když už jsi tady, musíš to zkusit. A takhle se to střídalo," uvedla.

Shiffrinová přijela na olympiádu jako jasná favoritka a raději kvůli tomu přestala sledovat média a sociální sítě. Aby se nedostávala pod ještě větší tlak. „Na instagramu, facebooku nebo twitteru už jsem dva týdny nebyla. Píše tam za mě někdo jiný. I když tohle bych asi říkat neměla," dodala. "Na televizi se skoro nedívám. A když, tak jen v korejštině, protože tomu nerozumím," přidala.

Dvaadvacetiletá Shiffrinová bude v Pchjongčchangu obhajovat zlato ve slalomu a medaili by ráda získala i v dalších disciplínách. „Dneska jsem do toho ve druhé jízdě dala úplně všechno a je to opravdu skvělý pocit, když doslova cítíte kopec a jedou vám lyže. Je paráda, když víte, že váš nejlepší výkon je také dost dobrý k úspěchu," prohlásila.