Smíšené týmy ovládli Slovinci, čeští skokané obsadili sedmou příčku. Závod ovlivnily diskvalifikace

České smíšené družstvo ve skoku na lyžích vybojovalo na zimních olympijských hrách v Pekingu sedmé místo. Čtveřice Klára Ulrichová, Čestmír Kožíšek, Karolína Indráčková a Roman Koudelka sice nijak nezářila, ale v závodě výrazně poznamenaném pěti diskvalifikacemi v řadách silných týmů se štěstím postoupila ze sedmé příčky do druhého kola a v něm pozici uhájila. Peking 15:41 7. února 2022

I díky neúplnému počtu skoků spolufavoritů jasně vyhrálo Slovinsko ve složení Nika Križnarová, Timi Zajc, Urša Bogatajová a Peter Prevc. Šestadvacetiletá Bogatajová má v Číně druhé zlato po sobotním závodě jednotlivkyň.

Nejdříve rozhodčí kvůli nevyhovující kombinéze diskvalifikovali japonskou hvězdu Saru Takanašiovou, následovala zkušená Rakušanka Daniela Iraschková Stolzová. Oba týmy přesto postoupily, zatímco Německo, které soutěž mixů ovládlo na posledních čtyřech mistrovstvích světa, o pokračování v soutěži přišlo. Kontrolním měřením neprošla stříbrná medailistka z nedělního individuálního závodu Katharina Althausová.

Čeští trenéři v ženské části sestavy vynechali patnáctiletou Anežku Indráčkovou a nominovali Karolínu Indráčkovou a Kláru Ulrichovou. Zkušenější Indráčková skočila napoprvé 78 metrů a byla zklamaná. „V tréninku to šlo, v závodech se teď trápím. Mrzí mě to,“ řekla České televizi. Ulrichová dopadla o půl metru dál. „Se skokem jsem tak napůl spokojená. Byl to jeden z těch lepších skoků, které jsem tady předvedla, ale přece jenom jsem pro ten tým chtěla skočit víc,“ poznamenala.

Kožíšek přidal 91 metrů, Koudelka uzavřel první kolo skokem dlouhým 93 metrů. „Pro mě je to nejhorší skok, co jsem tady ukázal,“ posteskl si lídr českého týmu. To už ale bylo jasné, že Češi se štěstím postoupí do finálové osmičky. „Je to na úkor diskvalifikace, takhle jsme si to nikdo nepředstavoval,“ poznamenal.

Bláznivý závod

Ve druhém kole to bylo z českého pohledu obdobné. Koudelka, který se teprve v průběhu sezony vrátil po vážném zranění kolena, se už potýkal s únavou. „Bylo to na krev, i na to koleno toho bylo dost. Už jsem byl rád, že to mám za sebou, a těším se na den volna,“ svěřil se po skoku dlouhém 92,5 metru.

Sedmé místo český tým uhájil díky tomu, že ve finálovém kole byly diskvalifikované obě Norky Anna Odine Strömová a Silje Opsethová. Dvaatřicetiletý Koudelka si podobný závod nedokázal vybavit. „Já nevím, jestli někdy něco takového v historii proběhlo. Bylo to hodně bláznivé. Jde o to, jak je ten kontrolor benevolentní, a ten se tady asi rozhodl být tvrdý. Je to asi dobře, takhle by to asi mělo být a pro všechny je to stejné,“ komentoval sérii diskvalifikací, která vyústila v drtivé vítězství Slovinců a překvapivé obsazení dalších medailových pozic.

Slovinsko za osm skoků nasbíralo 1001,5 bodu a vyhrálo o 111,2 bodu před výběrem ruských sportovců. O bronzovou medaili navzdory diskvalifikaci Takanašiové, která verdikt kontrolora oplakávala ještě po druhém skoku, bojovalo Japonsko. Olympijský vítěz ze středního můstku Rjoju Kobajaši skočil v poslední skupině 106 metrů a dostal pod tlak Kanaďana Mackenzieho Boyda Clowese. Ten ale těžkou situaci ustál, doplachtil na 101,5 a udržel severoamerickou zemi o 8,3 bodu před Japonci. Páté skončilo se sedmi platnými skoky Rakousko.

Ani jeden z medailistů při olympijské premiéře této disciplíny neměl cenný kov na některém z pěti MS, kde se soutěž smíšených skokanských družstev konala. Tam se na stupních vítězů od roku 2013 objevovaly jen týmy Německa, Rakouska, Norska a Japonska.

XXIV. zimní olympijské hry v Pekingu:

Skoky na lyžích:

Smíšená družstva: 1. Slovinsko (Križnarová, Zajc, Bogatajová, P. Prevc) 1001,5 b., 2. Rusko (Machiňová, Sadrejev, Avvakumovová, Klimov) 890,3, 3. Kanada (Loutittová, Soukup, Strateová, Boyd-Clowes) 844,6, 4. Japonsko 836,3, 5. Rakousko 818,0, 6. Polsko 763,2, 7. ČR (Ulrichová, Kožíšek, K. Indráčková, Koudelka) 722,8, 8. Norsko 707,9.