Špatná forma, debaty o úpadku sportu a pozitivní testy. Skokany na lyžích čeká v Pekingu těžký úkol

Medailové naděje českých skokanů na lyžích na zimních olympijských hrách jsou mizivé. V letošní sezoně nasbírali na Světovém poháru jen čtyři body. Poprvé za více než dvacet let nemělo Česko zástupce v závodě Turné čtyř můstků v Ga-Pa. Tato disciplína přitom dříve pravidelně přinášela medaile a umístění v elitní špičce. Podle předsedy svazu chybí finance. Bývalý kouč viní špatnou koncepci. Reprezentanty navíc v Pekingu trápí koronavirus. Praha 10:34 4. února 2022

„Musel bych to hodnotit známkou nedostatečná. Samozřejmě mi bylo smutno, když jsem to viděl,“ řekl Radiožurnálu Jakub Janda, předseda svazového úseku skoku na lyžích a jediný český vítěz Světového poháru, po minulé sezoně. V ní totiž nasbírali Češi na Světovém poháru jen šest bodů.

A letošní sezona? Zatím o dva body méně. A navíc ve znamení nelichotivého rekordu. Po 21 letech se novoroční závod Turné čtyř můstků v Ga-Pa obešel bez českých skokanů. V kvalifikaci neuspěl ani jeden z trojice Roman Koudelka, Filip Sakala, Viktor Polášek.

„Celkově byla Turné velká ostuda a je potřeba, abychom pokračovali ve zlepšení a nějaké body už přišly,“ povzdychl si nejlepší český reprezentant Roman Koudelka, který se alespoň na posledním ze čtyř můstků v Bischofshofenu prokousal do hlavního závodu.

Na první české body v olympijské sezoně ale dosáhl až na konci ledna v Titisee-Neustadtu za 27. místo.

I kvůli letošním výsledkům jsou tak medailové naděje na olympiádě malé. Přitom právě skoky na lyžích přinesly Československu vůbec první zlatou medaili na zimních hrách, v roce 1968 se v Grenoblu vyšvihl Jiří Raška.

Olympijské kovy získal o generaci později i Pavel Ploc, Jiří Parma nebo Jaroslav Sakala. V barvách Česka zazářil zejména v roce 2006 Jakub Janda, ovládl Světový pohár i Turné čtyř můstků. To byl ale poslední z českých úspěchů. Proč další nepřichází?

Zchátralá infrastruktura či špatná koncepce?

Podle Jandy chybí finance. A nepomáhají ani nedostatečné podmínky. „Ta naše zchátralá infrastruktura... Pokud opravdu nebudeme mít můstky na trénování, těžko se nám bude posouvat na vyšší příčky,“ vysvětlil a dodal, že je po takových výsledcích těžké udržet stávající sponzory, natož sehnat nové.

Nebýt úsilí bratrů Josefa a Stanislava Slavíka, neskákalo by se dnes už ani v Harachově. Díky jejich sbírce a práci tak mají sportovci k dispozici alespoň jedno tréninkové místo v Česku.

Peníze ale nemusí být jedinou brzdou. Kouč Luděk Matura, který vedl úspěšnou reprezentaci v devadesátých letech, označuje za hlavní důvod úpadku špatnou koncepci. Už na začátku tisíciletí nabádal ke změnám. Podle něj jsme zaspali dobu o desítky let a začít se musí od výchovy mládeže.

„Systém takzvané pyramidy se musí stavět od základů, tedy odspodu. Svět doženeme v roce 2037, pokud začneme v roce 2022 stavět silné základy pyramidy výchovy talentů,“ popsal Matura na webu skoky.net.

Zaskočení a s koronavirem

Současný trenér reprezentace Vasja Bajc se her v Pekingu kvůli pozitivnímu testu na koronavirus nezúčastní. Zaskočí ho právě Matura, který po jednom z posledních tréninků před závody zmínil, že Čechům schází i sebevědomí.

„Z té naší mentality pramení, že jsme pořád takoví zaskočení, furt se něčeho obáváme. Třeba Němci jsou vždy nabuzení a jdou si za výsledkem hlava nehlava, to nám trošku chybí, ale učíme se to a uvidíme, jak to bude fungovat,“ řekl Radiožurnálu.

Na hrách tak nemají skokani co ztratit. O velké překvapení se pokusí i navzdory pozitivním testům Viktora Poláška a Čestmíra Kožíška. Zda nastoupí zatím není jisté.

Sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor v pátečním ranním živém vysílání Radiožurnálu mluvil o situaci pozitivně. „Věřím, že v následujících dnech dokážeme, aby daní sportovci mohli nastoupit do soutěží.“

Mužská kvalifikace začne v sobotu, o den později už je na programu první kolo na středním můstku.