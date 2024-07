Skvělá lokalita pro fanoušky. Plno dění se odehrává v centru města, pochvaluje si z Paříže Kejval

Už v pátek začnou v Paříži 33. letní olympijské hry. Poprvé od roku 2012 se konají v Evropě, z čehož pro české fanoušky plyne spousta výhod. I o tom mluvil v rozhovoru pro Radiožurnál a Radiožurnál Sport předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Paříž 15:58 25. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval | Foto: Ivana Roháčková

Jak jste zatím spokojený s tím, jak to v Paříži vypadá?

Viděl jsem Paříž zatím jen u auta, protože jsem strávil dva dny na jednání Mezinárodního olympijského výboru. Už jsem ale měl čas se zastavit v olympijské vesnici a podívat se, jak se staví Český dům.

Před Českým domem je dominantou socha Věry Čáslavské. Co na to říkáte?

Byl jsem z toho nadšený. Je to věc, kterou žijeme už tři nebo čtyři roky. Původně jsme ji chtěli instalovat v Tokiu, ale tam to z pochopitelných důvodů nešlo. Podařilo se to až tady. Moc se mi to líbí. Věřím, že se to z nebe líbí i Věře.

Olympijské hry se vrací do Evropy. Dá se vůbec srovnat s předchozími olympiádami?

Jako Evropané se při každém kroku cítíme jako doma. Paříž je ikonické místo, kdy se na každém rohu setkáváme s nějakou památkou. Je to rodné město našeho zakladatele Pierra de Coubertina. Francouzi mají ke sportu vztah a nejkrásnější je, že celá olympiáda je situovaná do centra města. Zahájení a celá řada sportovišť bude v centru města. Stejně tak třeba maraton, chůze nebo závod v triatlonu budou také tady.

I pro lidi, kteří nemají lístek na stadiony, tak dává smysl, aby přijeli do Paříže, podívali se tady a navštívili Český dům, který je tentokrát v parku La Villette, kde bude ještě dalších patnáct národních olympijských výborů. Vůbec poprvé v historii budou národní olympijské domy pohromadě. Bude tam skvělá olympijská atmosféra.

Co znamená to, že Mezinárodní olympijský výbor podmíněně schválil Francouzské Alpy jako pořadatele zimních olympijských her v roce 2030?

Podmíněně vychází z politické situace, která momentálně panuje ve Francii. Když nemají vládu, tak nikdo nemůže podepsat garance za pořádání olympijských her. Tuším, že do října se musí sestavit a jakmile se tak stane, tak to podepíší. Prezident Emmanuel Macron osobně přišel a potvrdil nám, že garance dostaneme. Jinak každá olympiáda v Evropě je pro nás fajn. Nejbližší zimní olympiáda bude v Cortině a Miláně, takže zimní sporty budou v nejbližší době okupovat Alpy.



Je to o dost jednodušší, když se nemusíte připravovat na cestování do Japonska nebo Číny?

Není to o tolik jednodušší. Hlavně je to lepší z pohledu sportovců, kteří můžou ve Francii nebo Itálii trénovat. Důvěrněji pak znají sportoviště. Je to fajn i pro fanoušky, kteří mohou přijet a podpořit české sportovce.

Jak si užíváte, že po delší době se olympijské hry odehrávají bez covidových omezení?

Jsme moc vděční za to, že se předchozí dvě olympiády mohly vůbec konat. Také to ale bylo dost často za trest, protože to bylo bez fanoušků, s neustálými obavami z nakažení virem, ale také se smutnými příběhy některých sportovců. Teď si to užíváme maximálně. Každopádně covid je pořád mezi námi a bavíme se na denní bázi o tom, že jakmile má někdo sebemenší projevy kašle nebo nachlazení, tak se hned mluví o testování a izolaci.

Co všechno plánujete v Paříži navštívit?

Musím tady být po celou dobu olympijských her, ale chci se zastavit i v Česku, protože si nechci nechat ujít Olympijský festival v Mostě. Jinak mám v Paříži hodně práce pro Český olympijský výbor, ale i Mezinárodní olympijský výbor. Doufám, že budu mít možnost se zúčastnit v Českém domě nějaké oslavy českých medailí.