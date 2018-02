Skvělá oslabení, využitá přesilovka, takhle to má vypadat, raduje se obránce Ondřej Němec

Ondřeji, byl to těžký zápas, když jste věděli, že můžete rovnou postoupit do čtvrtfinále?

Věděli jsme, že Švýcaři budou těžký soupeř, ale navázali jsme na výkon, který jsme předvedli včera proti Kanadě. Je to zasloužené vítězství. Skvělá oslabení, využitá přesilovka. Takhle by to mělo vypadat.

Po dvou třetinách to bylo 1:1. Co jste si před tou závěrečnou říkali v šatně?

Abychom byli trpěliví, že ta šance přijde. Ona přišla a kluci s ní parádně naložili, je to důležité vítězství a přímý postup do čtvrtfinále.

Bylo to proti Švýcarům těžké? V útočném pásmu vás kolikrát vytlačovali do rohů.

Věděli jsme, že oni zůstávají v malém boxu před brankou a v obranné zóně jsou celkem pasivní. Ale byli jsme trpěliví, počkali jsme si na šanci a využili jsme ji.

Máte osm bodů z devíti možných. Jaká je to zpráva pro další průběh turnaje?

Dali jsme si jasný první cíl, že chceme přímo do čtvrtfinále, vyhnout se osmifinále, které je vždycky ošemetné. První cíl je splněný a jedeme dál. Doufám, že na vítěznou vlnu budeme navazovat.

Olympijský turnaj je na počet zápasů méně náročný než mistrovství světa. Bude „ušetřený“ zápas hrát roli?

Je to den volna navíc, nemusíme se v jednom zápase tavit. Máme den, který může hrát obrovskou roli. Je fajn, že jdeme přímo.

Jak moc budete řešit případného soupeře?

Nijak. Co přijde, to přijde. Víme, že jdou Rusáci, uvidíme, kdo půjde z té třetí skupiny. A Kanada si to s Korejci taky asi pohlídá. Neřešil bych to, pokud chceme splnit cíl, který jsme si dali, nesmíme se koukat na to, proti komu hrajeme.

Když shrnete zápasy ve skupině, jaký máte pocit z výkonů českého týmu?

Všichni víme, že první zápas to nebylo ono, bylo to hodně ošemetné. Věděli jsme, že první zápas hrají Korejci před domácím publikem, byli vyhecovaní. Ale v zápasech s Kanadou a se Švýcarskem jsme odvedli skvělé výkony a právem jdeme přímo do čtvrtfinále.