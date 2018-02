Slovenští hokejisté podlehli Slovinsku, Rusové porazili USA

Po bezbrankové první třetině šli na začátku druhé části Slovinci do vedení díky přesilové hře, v níž propálil brankáře Konráda Blaž Gregorec. Po třech minutách využili Slovinci další přesilovku, když Muršakův nástřel tečoval do branky Anže Kuralt. Ve čtyřiatřicáté minutě dostali puk do branky i Slováci, jenže rozhodčí Kudrnovu branku neuznali.

O dvě minuty později se už ale slovenský výběr dočkal, když napodobili svého soupeře a taktéž se trefili v početní výhodě - Čerešňákovu střelu přesně tečoval Miloš Bubela. A ve 46. minutě vyrovnal Marcel Haščák. V samostatných nájezdech ale byli šťastnější Slovinci, rozstřel rozhodl Žiga Jeglič.

Slovinsko tak skončilo ve skupině B druhé za výběrem olympijských sportovců z Ruska. Slováci, kteří se mohli v případě vítězství v základní hrací době posunout na první místo a postoupit přímo do čtvrtfinále, obsadili poslední čtvrtou pozici a čeká je silný soupeř už v kvalifikaci play off.

Rusové si poradili s USA

Ruský výběr byl v úvodním dějství o něco lepší a do dalšího průběhu zápasu mu hodně pomohla vedoucí Prochorkinova trefa z osmé minuty po Mozjakinově přihrávce. V 17. minutě mohl odpovědět Donato, ale parádní ranou nad Košečkinovo rameno rozezvučel pouze horní tyčku.

Na začátku druhé části naopak z podobné střelecké pozice zvýšil vedení sborné Prochorkin. Před polovinou utkání mohl jeho průběh dvakrát v krátkém sledu zdramatizovat Gionta, jenže oba minisouboje vyhrál Košečkin. Místo snížení dodal naopak Rusům klid na hokejky prakticky přesně s koncem prostřední dvacetiminutovky Kovalčuk po kouzlech v podání Andronova.

Hned 28 sekund po zahájení třetího dějství navíc Kovalčuk udeřil znovu. Po srážce dvou Američanů se snadno dostal tváří v tvář před gólmana Zapolskiho a prokázal svou pověst mimořádného střelce, když zamířil neomylně do vzdáleného horního růžku branky. O čestný úspěch se mohl postarat Little, jenže Košečkin byl proti.

Pchjongčchang - XXIII. zimní olympijské hry:

Hokej:

Skupina B:

Slovensko - Slovinsko 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 2:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 36. Bubela (Čerešňák, Graňák), 46. Haščák (Graňák, Čerešňák) - 21. Gregorc (Muršak, Kuralt), 25. Kuralt (Muršak, Gregorc), rozhodující sam. nájezd Jeglič. Rozhodčí: Jeřábek (ČR), Mayer (USA) - Sormunen, Suominen (oba Fin.). Vyloučení: 4:2. Využití: 1:2. Diváci: 4085.

OSR - USA 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Prochorkin (Mozjakin, Barabanov), 23. Prochorkin (Širokov, Mozjakin), 40. Kovalčuk (Andronov), 41. Kovalčuk (Vojnov, Andronov). Rozhodčí: Kubuš (SR), Öhlund - Pihlblad (oba Švéd.), Lederer (ČR). Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 6473.

Skupina A:

Korea - Švýcarsko 0:8 (0:1, 0:2, 0:5)

Branky a nahrávky: 11. Hollenstein (Haas, Loeffel), 28. Du Bois, 36. Suter (Herzog), 44. Rüfenacht (Untersander, Almond), 46. Suter (Ambühl, S. Moser), 47. Schäppi (Almond, Geering), 52. Suter (Geering, Ambühl), 56. Corvi (Hofmann, Du Bois) . Rozhodčí: Hribik (ČR), Rantala (Fin.) - Lhotský (ČR), McIntyre (USA). Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 6568.