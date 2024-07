Snažím se hodně odpočívat. Doufám, že vydržím na vítězné vlně, říká Krejčíková po postupu do osmifinále

Barbora Krejčíková zvládla i druhé kolo tenisového olympijského turnaje, když porazila Číňanku Wang 2:0 na sety. Česká hráčka se na kurtu zdržela necelou hodinu a půl a v rozhovoru pro Radiožurnál Sport prozradila, proč bylo oproti úvodnímu zápasu utkání tentokrát rychlejší. Paříž 17:07 29. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Barbora Krejčíková na olympijských hrách v Paříži zvládla i druhé kolo | Foto: Violeta Santos Moura | Zdroj: Reuters

Očekávala jste takový vývoj zápasu?

Věděla jsem, že soupeřka se do mě bude víc tlačit a z toho vyplynou nevynucené chyby i z její strany. Snažila jsem se hrát svoji hru, být agresivní a víc si počkat na správný moment.

Soupeřka neměla tolik variant úderů. Počítala jste s tím, že na ni bude platit to, když budete často měnit rytmus hry?

Když jsme se o tom bavili před zápasem, tak jsem věřila, že to bude platit. Snažila jsem se to prokládat, ale bylo důležité ji tlačit a vynutit si od ní nevynucenou chybu, tím, že budu hrát rychle.

Jste na vítězné vlně. Jak to nyní udržet?

Nevím. Modlím se, aby to tak vydrželo a abych pořád jela na dobré vlně. Snažím se hodně spát, odpočívat a věřit si, že umím zahrát dobrý tenis.

Máte prostor na nějaký volný čas v olympijské vesnici?

Užívám si. Snažím se zajít do klubovny a včera (v neděli pozn. red.) večer jsme sledovali semifinále závody i s Bárou Seemanovou. Pak jsme se ještě dívali na plážový volejbal. Snažím se tam být s ostatními sportovci. Musím se přiznat, že když jsem přijela po zápase, tak jsem na pokoji hodinu spala. Program je náročný, ale užívám si to a těší mě, že tady můžu být a reprezentovat Českou republiku.

