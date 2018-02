Snídaně v jedenáct, do postele po půlnoci. Biatlonisté se udržují v 'kazašském režimu'

Pobyt v Kazachstánu zvolili Češi proto, aby se částečně připravili na osmihodinový časový posun. V Kazachstánu bylo plus pět, zbývaly další tři hodiny na srovnání. Ale českým biatlonistům se už znovu rytmus neměnil. Na hodinkách sice mají časy korejské, aby něco nepromeškali, biorytmus ale zůstává o pár časových pásem západněji.

„Čtrnáct dní jsem v nějakém režimu, který neměním. Asi bych se dokázal přizpůsobit i korejskému času, ale je to zbytečné. Starty jsou tak pozdě, že by to tělu neprospělo,“ vysvětluje Ondřej Moravec.

Jestli kazašský časový režim funguje, vyzkouší už po poledni středoevropského času ženy ve sprintu, jako první poběží Veronika Vítková.

„Chodíme kolem jedenácté na snídani, kolem třetí čtvrté na oběd a až třeba v deset na večeři. Program máme úplně posunutý,“ říká nejlepší Češka v letošní sezoně.

Kdyby se chtěl někdo zachovat jinak a přece jen se naladit na korejský čas, bude to mít dost složité. Ne snad že by mu to v týmu zakázali, ale podmínky v olympijské vesnici by to pravděpodobně neumožnily.

„Zdi jsou jako z papíru, a pokud by člověk chtěl jít spát v deset, je to tu nemyslitelné. To by tu musely být klasické pokoje a dlouhé chodby, aby tu měl svůj klid. Před půlnocí se tu nechodí spát, pak se to uklidňuje,“ popisuje Ondřej Moravec.

Biatlonisté budou závodit o celkem 11 sad medailí a většina závodů je od 12 hodin a 15 minut, tedy až po osmé večer zdejšího času, stíhací závod mužů dokonce ještě o tři čtvrtě hodiny později.

Do dnešního sprintu žen vyrazí s číslem 12 Veronika Vítková, čtyřiadvacítku má Eva Puskarčíková, číslo 37 Jessica Jislová a 71 Markéta Davidová.