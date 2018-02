Spaghetti grab, triple cork… 'České snowboardové názvosloví by bylo zvrácené,' říká bývalý reprezentant

„Veškeré boardové sporty jsou tu vzhledem ke komunismu etablované trošku později, než tomu bylo ve světě, takže se příhodné české názvosloví nevytvořilo. Přebralo se anglické s tím, jak se rozšiřuje jazyk. Proto angličtina převládá. Vytvářet nová jména pro triky by bylo asi dost krkolomné a zvláštní. Triků vzniká hrozně moc, vymýšlí se nové, další se přidávají, takže vymýšlet názvosloví by bylo zvrácené. Celá komunita snowboardingu si díky těm názvům rozumí,“ vysvětluje serveru iROZHLAS.cz bývalý reprezentant ve snowboardingu a dnes surfař Matěj Novák.

Názvosloví freestyle snowboardingu Grab - chycení prkna ve skoku:

Indy - chycení přední hrany zadní ruko

Nosegrab - chycení špičky prkna

Tailgrab - chycení patky prkna

Method - chycení zadní hrany přední rukou a prohnuntí celého těla dozadu

Melon - chycení zadní hrany přední rukou bez prohnutí těla

Shifty - vytočení prkna proti tělu Rotace kolem vertikální osy:

Udává se ve stupních (používají se násobky 180) a směr rotace. Číslo určující rotaci se často zkracuje pouze na první cifru (místo 180, 360, 540... se používá 1, 3, 5...); například pojem "cab 5 Indy" znamená "switch frontside 540 Indy". Switch - způsob jízdy, kdy snowboardista "couvá".

Cork - odchýlení od cvičné osy rotace, snowboardista se ocitne hlavou dolů. Rotace kolem vodorovných os:

Backflip, frontflip - salto dozadu/dopředu (kolem osy kolmé na směr pohybu)

Bs/Fs rodeo - jezdec se točí kolem osy rovnoběžné se směrem letu.

Angličtina je celosvětový trend? Nemají některé jazyky vlastní terminologii?

Třeba taky děláme „třistašedesátku,“ ale když řekneme, že někdo udělal „backside 3,“ což je ekvivalent „back 3“, lidi tomu budou rozumět. Čísla rotací se říkají v Čechách hlavně česky, ale ten jazyk je univerzální.

Rozdíly jsou třeba v „grabech“ (chycení prkna, pozn. red), tam to stoprocentně pojmenováno anglicky. Vznikalo to v rámci skateboardingu, triky jsou pojmenovány stejně, rozdíl je v otočkách.

Všiml jste si ve své kariéře tendence překládat to? Zavést české názvosloví snowboardingu?

Určitě. Je to svázáno s lidmi, kteří do toho úplně nevidí. Neberu to kriticky, protože nějaký přístup médií být musí, to je samozřejmé. Nejdřív se to snažili pojmenovávat svými způsoby, takže „dvojotočka“ a podobné věci, pár let nazpátek jsem se s tím setkával i na závodech. Ale většinou to bylo vtipné.

Byli jsme náctiletí, takž jsme to brali ve stylu „panebože, co nám tenhle hlupáček bude říkat, co děláme za triky, když do toho vůbec nevidí“. S odstupem času jsem z toho trošku vyrostl a teď to chápu. S médii pracuju, takže to vidím z jiného pohledu. Není jednoduché přijít ke sportu, který byl docela undergroundový, a snažit se do toho proniknout. Nebylo to zadarmo, bylo tam takové vtipné posmívání.

Posmívali jste se vy jim, nebo oni vám?

Myslím, že vzájemně.

Jak často vznikají nové triky?

V úterý jsme mohli vidět Chloe Kimovou, která jako první žena odjela back-to-back 1080, což jsou dva triky navázané na sebe, takže se psala historie. Každou sezonu jsou tak dva triky udělané úplně nově, jsou to třeba i kombinace.

That was amazing. Back to back 1080's. And she was just taking a victory run. #ChloeKim #Olympics pic.twitter.com/M6eWVGm5of — Culture and Thrills (@CultureNthrills) 13. února 2018

Tenhle rok mi imponoval Marcus Kleveland, který udělal na X Games ze zábradlí „berserk,“ Špatně se to vysvětluje, ale komentátoři pro to našli název a Marcus dal vzniknout novým trikům přímo v závodě.

Kdo ty názvy vymýšlí?

Často komentátoři, často i lidi, kteří je poprvé udělají. Triky se taky často odvozují. Třeba double backflip je samozřejmě dvojitý backflip (salto vzad), triple backflip to samé. Mohou tam být i variace se speciálními graby, kdy si člověk někde chytne prkno. V tomhle je snowboarding různorodý.

Názvy triků jsou často i vtipné, třeba spaghetti grab...

Nebo chicken salad. Vycházelo to ze skateboardingu, byla to revolta proti majoritní společnosti, která odmítala skateboarding. Dřív to bylo daleko víc patrné, lidi vás hubovali za to, že jim děláte bordel před barákem. Přesně tak vznikaly názvy triků, které nedávají smysl, je to nahodilé. Takže určité chycení prkna se jmenuje chicken salad, další stalefish, method... Třeba legendární snowboardista Craig Kelly dělal tweaked, to je stylový grab s průtahem. Je to ikonický grab snowboardingu.

Může přijít ještě nějaký vrchol na hrách?

To, co se událo od Soči, byla neskutečná turbulence snowboardingu, který nabírá hroznou rychlost. Už v Soči jsem nevěděl, co ti kluci budou dělat na další olympiádě. Vtipně jsem si říkal, že když skáčou triple corky, tak budou quadruple corky. A myslím si, že přijdou rozhodně v rámci big airu, protože někteří závodníci, třeba Yuki Kadono, se opravdu na big air specializují, dokonce kvůli tomu nestartovali ve slopestylu.

Tuhle sezonu jsem viděl odjet první switch backside 1260 v rampě od Scottyho Jamese, což je neskutečně náročný trik. A Ayumu Hirano dělal back-to-back 1440, což také poprvé odjel někdo v závodě.

Velký otazník je, jestli se americká legenda Shaun White dokáže vrátit. Je mu 31 a v tomhle věku už je hodně složité vrátit se do sedla. On je specialista na rampu a prosáklo, že trénuje triple cork, což je třikrát vyosená rotace, kterou ještě nikdo v rampě neudělal, takže pro něj by to bylo hrozně hezké rozloučení, kdyby se mu to povedlo odjet a vyhrát olympiádu. Ale konkurence bude neskutečná (rozhovor vznikal v úterý, ve středu pak Shaun White skutečně ovládl olympijský závod v u-rampě, pozn. red.).