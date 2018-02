'Hledám slušná slova... Pokazil jsem to,' říkal Soukup po pokažené štafetě. Po sezoně končí s kariérou

Mohlo se to zdát jako zázrak, ale čeští biatlonisté ve štafetě dlouho bojovali o olympijskou medaili. Ondřej Moravec, Michal Šlesingr i Jaroslav Soukup aspoň část závodu dokonce vedli, ale všechno se zlomilo při Soukupově střelbě vstoje. Po ní Čechům naskočilo trestné kolečko, jedno pak přidal i Michal Krčmář a Češi skočili sedmí. Rozhovor Pchjongčchang 16:20 23. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Soukup | Zdroj: Reuters

Mrzí mě to, ale zeptat se pochopitelně musím, co se stalo na té položce vstoje?

Hodně mě to mrzí, bohužel, ale kromě prvního kola se mi běželo hrozně. Od toho se odvíjela i ta stojka, nemohl jsem to ustát. Hledám slušná slova... Pokazil jsem to.

Všechen základ je tedy v běhu, který nebyl optimální, a pak možná trochu rozklepané nohy?

Asi tak. Celkově jsem byl unaven a neudržel jsem to, nedal jsem si pozor. Hrozně mě to mrzí.

Mohlo se do toho promítnout i to, že to byl pro vás první start zde na olympijských hrách a že jste nebyl rozzávoděný?

Já bych takhle nespekuloval, prostě jsem se snažil připravit, ale bohužel kdyby ten závod byl o tři čtyři dny dříve, tak by to bylo v pohodě. Nevím, co se to stalo, prostě jsem běžecky odešel.

Pro vás to byl poslední olympijský závod v kariéře, což jste avizoval už předtím. Mohlo se na tom nějak podepsat, měl jste tyto myšlenky v hlavě?

Ne, to vůbec ne. O závodě přemýšlím jen o závodě. Přemýšlel jsem jak to udělat, abych to zaběhl co nejlépe, i když se mi běželo takhle hrozně. Na té stojce jsem to bohužel nepohlídal.

Část závodu jste běžel v úplném čele. Ani tohle jste si nedokázal trochu užít?

Jak jsem říkal, v prvním kole se mi jako v jediném běželo dobře, to jsem si užíval. I ta ležka nebyla špatná, mrzí mě ta poslední rána, ta musela být asi těsná. Pak to ale přišlo a už se mi běželo hrozně.

Čekal jste, že to dostanete od Ondřeje Moravce a Michala Šlesingra takhle krásně rozjeté?

Takhle krásné jsem to nečekal, ale věděl jsem, že ty kluci na to mají, sešlo se to suprově a o to více mě to s… mrzí.

Vy máte sice slzy na krajíčku, ale vaše kariéra byla fantastická, jste prvním olympijským medailistou z biatlonu v české historii. To přece musí vykouzlit spíše úsměv...

Jo, minulost byla občas úsměvná. Takovéhle rozloučení jsem si ale opravdu nepřál.

Říkáte si, že by to mohlo být lepší, nebýt těch několika zranění a mnoha nemocí, kterými jste prošel?

Nad tím nepřemýšlím, takové peripetie hned zapomínám. Prostě jsem rád za to, že jsem i přes tyto bolístky dokázal udělat nějaké úspěchy.