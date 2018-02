Sportovní právník Štovíček: Konečně padl princip kolektivní viny, postup MOV není fér

Ještě před několika hodinami neměli kvůli dopingu na olympijských hrách v Soči už nikdy závodit, teď 28 ruských sportovců bude ještě bojovat o start v Pchjongčchangu. Jejich doživotní zákaz včetně anulovaných výsledků startu dnes zrušil v Arbitrážní soud v Lausanne. Rozhodnutí přivítal v rozhovoru pro Radiožurnál sportovní právník Jan Štovíček. Praha 13:55 1. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Štovíček | Foto: Prokop Havel

Doživotního trestu bylo arbitrážním soudem zbaveno všech 39 odvolaných Rusů. Kvůli nedostatku důkazů 28 plně, u dalších jedenácti rozhodci změnili doživotní trest na zákaz startu v Pchjongčchangu. Jak hodnotíte závěr Vašich kolegů z Lausanne?

Myslím si, že je to velice kvalitní rozhodnutí a jsem moc rád, že padlo. Vidím tam tři základní momenty: Zaprvé se konečně postupuje tak, jak se má postupovat v právní společnosti 21. století. Nerozhodovalo se na základě „jedna paní povídala,“ ale vzal se každý sportovec a každý případ se řešit individuálně.

Druhá věc je, že CAS prokázal svou nezávislost. Politické tlaky, které tam asi jsou, musely být enormní a prokázalo se, že CAS funguje naprosto nezávisle a dokáže se postavit i proti Mezinárodnímu olympijskému výboru, když na to přijde.

Zatřetí mě těší, že konečně padl princip kolektivní viny, to je úplně zásadní. Tohle rozhodnutí dává jasnou zprávu, že nejde uplatnit princip kolektivní viny a musí se rozhodovat individuálně. Rozhodnutí vítám a už jsem kolegům blahopřál, že ho přijali.

Mezinárodní olympijský výbor s rozhodnutím arbitráže nesouhlasí. Uvažuje prý i odvolání k nejvyššímu soudu. Argumentuje tím, že rozhodčí soud v případě jedenácti Rusů de facto potvrdil existenci systematického dopingu v Soči, u ostatních 28, plně osvobozených, to v potaz nevzal. Co si o tom myslíte?

Trochu mě to mrzí. Kritika rozhodnutí CAS vyjadřuje určitou nespokojenost. Já si myslím, že MOV by měl rozhodnutí akceptovat. Samozřejmě má právo se obrátit na švýcarský soud a žádat přezkum, ale myslím, že to nebude mít velkou naději na úspěch, rozhodnutí se dá přezkoumat jen z formálních a procesních důvodů.

Postup MOV považuji za podivný a ne úplně férový. Jestli jsem správně přečetl vyjádření, je to ve smyslu „dobře, my jsme vás tam nechtěli pustit, oni vás vrátili do hry, tak my vás tam nepozveme, protože jste se nenominovali.“ Ale ti sportovci neměli šanci se nominovat, když byli v zákazu činnosti. To je trošku podpásovka a tenhle postup se mi nelíbí.

Jaký postup se dá očekávat postup v případě 28 dnes omilostněných Rusů?

Oni se samozřejmě budou domáhat, aby byli na olympijské hry pozváni. Ruský olympijský výbor je suspendován, takže nemají právo z titulu účasti vlastního olympijského výboru se kvalifikovat. Musejí čekat, jestli je MOV pozve, nebo ne. Je to libovůle, jak se k tomu speciální komise postaví.

Uvidíme, jsem na to velmi zvědav. Na místě MOV bych postupoval tak, že bych řekl: „Dobrá, byli jste omilostněni a nemohli jsme se kvalifikovat, tak my vás pozveme.“ Uvidíme, jestli se k tomu dokáže komise postavit tímto způsobem.

Hodně se mluví i o dalších hvězdách, třeba o Šipulinovi s Usťugovem. Je dnešní rozhodnutí precedensem, který zvýší jejich šance v Koreji závodit?

Určitě. Ale je otázka, jak k tomu MOV přistoupí. Zda vezme zpět své rozhodnutí a rozhodne, že nejsou usvědčeni z dopingu, nebo setrvá na své pozici, což bych považoval za trošku dětinské.

Pak by jim nezbylo, než se znovu obrátit na CAS, podávat odvolání a tlačit na to, aby bylo velmi rychle rozhodnuto, ale problém je, že je velmi málo času. Nicméně CAS dokázal během minulého týdne postupovat velmi rychle. Jsem přesvědčen, že se to povedlo tak rychle a tak kvalitně. Není vyloučeno, že se to stihne i v případě dalších hvězd.