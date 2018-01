Sportovní právník Štovíček: Rozhodnutí MOV je nešťastné, ruský doping měl být vyřešen už dávno

Další dvě ruské sportovní hvězdy mají zakázaný start na únorových hrách v Pchjongčchangu. Biatlonistovi Antonu Šipulinovi a běžci na lyžích Sergeji Usťugovovi účast nepovolil Mezinárodní olympijský výbor, který tak učinil v souvislosti s dopingovými podvody na minulých hrách v Soči. Expert na sportovní právo Jan Štovíček v rozhovoru pro Radiožurnál považuje rozhodnutí za nešťastné. Praha 19:13 23. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Šťovíček | Foto: Prokop Havel

Je podle vás to rozhodnutí MOV definitivní, nebo mají Rusové ještě nějakou možnost ho zvrátit?

Je to velice nešťastné, protože podle předpisů samozřejmě mají právo podat odvolání právě ke sportovní arbitráži, ale protože to přišlo na poslední chvíli, není moc času, aby se to stihlo před začátkem olympijských her.

Pchjongčchang bez dalších elitních Rusů, MOV nepustil do Koreje Šipulina s Usťugovem Číst článek

Otázkou, kterou si všichni kladou, je, proč to trvalo tak dlouho. McLarenova zpráva je na světě dva roky, o ruských případech se spekuluje ještě delší dobu. Je otázka, proč už to dávno nebylo vyřešeno a je to hrozná škoda, protože sportovci si teď mohou právem stěžovat, že jim bylo upřeno právo na spravedlivý proces a nemohou se proti tomu účinně bránit.

Máte nějaké vysvětlení pro zdlouhavé rozhodování MOV?

Je to prozaické, mluvil jsem s Richardem McLarenem a on mi to nepřímo potvrdil. Je problematické sportovce usvědčit a celou dobu se hledaly konkrétní, pevné a hmatatelné důkazy proti každému z nich.

Považuje se za nepochybné, že v Rusku fungoval systém státem řízeného dopingu, ale jenom podezření nestačí. K zákazu účasti musíte mít konkrétní důkaz a zdá se, že ten se zatím nepodařilo najít, proto to asi trvalo tak dlouho a řeší se to na poslední chvíli.

Tak tohle už by byl masakr... https://t.co/kYZQ2tW9RH — Jan Suchan (@jsuchan7) 23 January 2018

Myslíte, že aktuálně nějaké důkazy jsou?

Těžko říct, je to zahalené rouškou tajemství. Obecně se ví, že hlavním důkazem je svědectví Grigorije Rodčenkova, což je zběh z toho systému, který podává svědectví. Ale je otázka jeho věrohodnosti, zda mu lze věřit, navíc jeho svědectví je nepřímé.

Jestli jsou nějaké důkazy, to nevědí ani mezinárodní federace, které řeší atlety podle jednotlivých disciplín. Když třeba Mezinárodní lyžařská federace požádala MOV o spis, odpověď byla negativní a spis jim nebyl poskytnut. Je to dost netransparentní a docela chápu, že Rusové si kladou otázku, jestli je všechno fér.

Bude muset MOV případně u sportovní arbitráže či soudu doložit na základě čeho rozhodl?

Bude muset obhájit své stanovisko, tento týden probíhá jednání se skupinou 39 sportovců, kteří byli vyloučeni už dřív. Je to nešťastné, protože je to obrovské slyšení a těžko si dovedu představit, jak dokážou uplatnit své právo na obhajobu. Jak se to všechno stihne během jednoho týdne na základě pana Rodčenova, který sedí někde v Americe a bojí se přiletět do Švýcarska, aby neutrpěl nějakou újmu na zdraví nebo na životě. Pravděpodobně bude jen na telefonu nebo na telekonferenci.

A tahle skupina má ještě to štěstí, že to stihne do začátku olympijských her. Ti další sportovci jako Šipulin nebo Usťugov to asi nestihnou.