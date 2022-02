Štafeta byla propadák, budeme řešit servis i trenéra střelby, říká šéf českého biatlonu po olympiádě

Čeští biatlonisté se z olympijských her v Pekingu vrací bez medaile. Markéta Davidová jí dvakrát byla blízko, ale z dalších členů týmu se už do elitní dvacítky dostali jen jednou Michal Krčmář a jednou Lucie Charvátová. O hodnocení uplynulých olympijských her požádal Radiožuřnál prezidenta Českého svazu biatlonu Jiřího Hamzu. Peking 8:14 20. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Krčmář další medaili z olympijských her nepřivezl | Foto: Athit Perawongmetha | Zdroj: Reuters

Jak hodnotíte uplynulé olympijské hry?

Musíme to rozdělit na dvě roviny. Jedna je Markéta Davidová, která byla čtvrtá a šestá, dvakrát sahala po medailích. Mikuláš Karlík také sahal po dvou medailích, i když to není vidět. Druhá rovina je absolutní propadák ve štafetě, to se nám opravdu nepovedlo.

Určitě jsme čekali víc a teď si to musíme zanalyzovat a říct si, kudy vede cesta dál, protože tu máme za dva roky mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Všichni od nás očekávali medaile, které jsme vozili z posledních dvou olympijských her, teď nepřišly. Uvidíme, myslím, že příště bude zase lépe.

Co konkrétně bylo podle vás špatně?

Teď nemůžu říci, co bylo špatně. Musíme se zabývat i servisem, lyže nám tam zkrátka nejezdily optimálně. Ale nelze se vymlouvat na lyže, jsme jeden tým, každý v něm má nějaký kus povinnosti. Musíme to na sebe vzít komplet, zanalyzovat to a vydat se cestou k mistrovství světa.

Napadá mě například velmi špatná střelba mužů. Co se s tím dá z vašeho pohledu dělat?

Družstvo prochází generační výměnou. Jsou tam kluci, kteří získali medaile z juniorských mistrovství světa. Velice perspektivní je Mikuláš Karlík, v Pekingu nebyl Tomáš Mikyska, Luděk Abrahám, Jonáš Mareček - to jsou všechno kluci s velkou budoucností. Ale budeme se zamýšlet nad tím, jestli budeme potřebovat speciálního střeleckého trenéra. Nezůstaneme stát a uděláme to nejlepší, co bude možné.

Budoucnost trenérů a Davidové

Trenéru žen Egilu Gjellandovi končí po sezoně smlouva, bude u týmu pokračovat?

Budeme se o tom bavit. Určitě není na odchodu, budeme chtít, aby zůstal. Uvidíme, kam jednání dojdou. Není důvod, aby nepokračoval.

Trenérem mužů je nyní Ondřej Rybář, ale on občas přichází, občas odchází. Jak to bude dál s ním?

Teď nechci říkat nic, ani doleva, ani doprava. Na to bude čas po sezoně. V průběhu dubna se to musí celé vyřešit. Nechci říkat, kdo zůstane a kdo nezůstane, nejsme jako fotbal nebo hokej, kde se vyhazují trenéři, ještě než odešli z lavičky. Neseme všichni stejnou zodpovědnost, ode mě jako prezidenta svazu až po posledního maséra. Navíc si nemyslím, že by to byl až tak úplný propadák, ale rozumím tomu, že očekávání byla obrovská.

Zřejmě vás čeká ještě jedno důležité vyjednávání - Markéta Davidová říkala, že ještě není rozhodnutá, jak to bude dál s její kariérou. Láká jí studium veterinářství. Na druhou stranu, olympijská medaile jí ještě ve sbírce chybí. Věříte, že jí dokážete přesvědčit, aby zůstala u biatlonu?

S Markétou jsem o tom nemluvil a ani tu s ní o tom nehodlám mluvit. Když bude chtít závodit, udělám všechno pro to, aby závodila, když nebude chtít, tak jí stejně nepřesvědčím. Přijde mi, že je to už dva roky stará story, která se omílá dokola a myslím, že od té doby už se to posunulo trochu někam jinam. Věřím, že Markéta bude příští sezonu startovat.