Olympiáda ve více městech? Bývalý lyžař Svindal kritizuje současný formát sportovního svátku

Blížící se zimní olympijské hry v Číně budí emoce a ne vždy pozitivní. Zatímco sportovci jsou natěšení a stupňují své přípravy, například britská vláda a někteří američtí senátoři vyzývají k různým formám bojkotu kvůli porušování lidských práv v Číně. Navíc vybrat pro tento zimní svátek potřetí za sebou místo, kde není v únoru dostatek přírodního sněhu, není například podle bývalé lyžařské hvězdy Aksela Lunda Svindala z Norska zrovna ideální. Oslo 19:12 29. října 2021

Sníh je pro zimní olympijské hry klíčový a jeho absence velkou část světa z pořádání Her vyřazuje. Země, které ho naopak mají, by se podle Svindala měly přihlásit.

Poslechněte si, co říká bývalý lyžař Aksel Lund Svindal o olympijských hrách v Pekingu

„Když se nenajde tradiční země s demokratickým režimem, která by chtěla hry pořádat, tak tu je velký problém. Jenže Rakousko říká ne, Švýcarsko říká ne, Německo ne a Norsko ne. To je trochu zvláštní, když se potom tyto úspěšné země chlubí tím, kolik si z různých olympiád přivezly medailí. Je to, jako kdybyste chodili po narozeninových oslavách, ale sami žádnou nepořádali,“ říká Svindal.

Naráží na to, že ve Svatém Mořici sice byly dvoje olympijské hry, ale naposledy v roce 1948 v Innsbrucku také dvoje, ale naposledy 1976 a Norsko hostilo olympiádu jen jednou v devadesátých letech. Variant řešení je podle něj několik, jednou z možností je spojení více zemí.

„Musí to být jedno město? Co takhle postavit pouze to, co to dané místo potřebuje, a zbytek se využije jinde? Protože když má nějaká země například přírodě šetrnou a úspornou vlakovou dopravu, proč ji k dopravě nevyužít. Proč tam stavět bobovou dráhu, když se použije jen na ty jedny závody?“

„Krásným příkladem jsou skokanské můstky – používají se pravidelně například v Rakousku a Německu, ale v mnoha zemích jsou jen proto, že tam byla olympiáda,“ naznačuje Svindal to, co teď začal razit Mezinárodní olympijský výbor, který při posledním oficiálním udělení Her 2032 australskému Brisbane označil jako jedno z hlavních hledisek udržitelnost.

To znamená, že olympijské hry budou šetrné k životnímu prostředí a nebudou přinášet megalomanské stavby, které poté budou pouze chátrat, jako například objekty v Sarajevu po zimních hrách 1984.

Aby zvláště ty zimní olympijské hry jako koncept přežily, musí podle bývalého norského sjezdaře začít respektovat větší část světa, která na nich nebojuje o medaile.

„Myslím, že pokud bude pokračovat pouze linie toho byznysu, tak se můžou zimní olympijské hry zrušit. Vždyť všichni chtějí jen medaile. Ale stačí se upřímně podívat například na lyžaře a položit si otázku, kdo na olympiádě závodí? Elita ze Světového poháru, ke které se přidají ti, co je pro ně obrovský úspěch se na pod pěti kruhy představit. Jenže ti vzadu, kteří plní tu olympijskou myšlenku, nikoho nezajímají, je to hon za medailemi. A když budeme pouze koukat na ty nejlepší a zapomínat na hodnoty, které sport má, na etiku, na inspiraci, kterou dává, tak je to trochu frustrující,“ říká Aksel Lund Svindal.

Zimní olympijské Hry bude po Pekingu pořádat italský Milán spolu s Cortinou d’Ampezzo – sportovišť Her 2026 bude ale reálně mnohem víc, protože se právě začnou využívat už hotové areály v Dolomitech.