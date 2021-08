Na střední ji šikanovali, teď láme rekordy. ‚Nátlak je zátěž, která neexistuje,‘ říká McLaughlinová

Na olympijských hrách v Tokiu padl další skvělý rekord. Zasloužila se o něj americká běžkyně Sydney McLaughlinová, která v překážkovém běhu na 400 metrů zvítězila před krajankou Dalilah Muhammadovou a s časem 51,46 překonala svůj vlastní osobní milník o více než půl sekundy. Sportovní svět po senzačním závodě mluví o McLaughlinové jako o budoucí nejvýraznější hvězdě atletického světa. Tokio 15:01 5. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Američanka Sydney McLaughlinová po vítězství v olympijském překážkovém závodě na 400 metrů | Foto: LUCY NICHOLSON | Zdroj: Reuters

Jednadvacetiletá McLaughlinová, rodačka z New Jersey, se před samotným závodem maximálně soustředila. V prostředí olympijské vesnice za přísných opatření zůstávala ve svém pokoji, bez přístupu k sociálním sítím.

Na nich si ostatně podle časopisu Time zažila během středoškolského studia obtěžování a kyberšikanu. Nyní komunikovala pouze se členy rodiny a blízkými přáteli.

„Nátlak je zátěž, kterou si na sebe nabalujete, a reálně neexistuje,“ uvedla ke svému přístupu Američanka. „Je to strach z něčeho, co se ještě nestalo. Pouhá iluze.“

Dvakrát překonaný rekord

Po závodu se radovala nejen ona, ale i ostatní medailistky. Stříbrná Muhammadová též překonala původní světové maximum, vytvořené McLaughlinovou letos v červnu, její výkon ale na zlato nestačil, chybělo jí pouhých 12 setin.

Muhammadová přitom ještě v poslední zatáčce vedla, na poslední překážce ale o svůj náskok přišla a dostala se do kontaktu s McLaughlinovou a Femke Bolovou.

Do závěrečného sprintu zbylo více sil závodnicím Spojených států, nizozemská běžkyně Bolová ale svým bronzovým výkonem překonala o 31 setin evropský rekord Julie Pečonkinové z roku 2003. „Je skvělé vidět, na jak vysoké úrovni jsou nyní dlouhé překážky. A to, že toho můžu být součástí, to ještě vylepšuje,“ pochvalovala si Bolová pro ČT Sport.

Nejsou soupeřky

Muhammadová, o 10 let starší než McLaughlinová, je ale za druhé místo ráda. „Měla jsem úžasný rok a skončit s osobním rekordem, to je naprosto skvělé,“ uvedla pro server Olympics. „Sydney je mladá. Bude tady po zbytek mojí kariéry. Prostě se s tím budu snažit vyrovnat a uvidím, co se dá,“ uvedla v roce 2019 Muhammadová.

S krajankou se nepovažují za soupeřky, chtějí se společně překonávat a bořit milníky. „V závodech potřebujete někoho, kdo vás motivuje ze sebe dostat všechno. A to my umíme dobře. Pokaždé, když závodíme, je to šíleně rychlé,“ uvedla McLaughlinová opět pro Time.

Pod novým trenérem

Novou světovou rekordmanku kariérně posunula spolupráce se známým velmi úspěšným trenérem Bobem Kerseem, se kterým zahájila spolupráci na přelomu loňského a letošního roku. Kersee je manželem šestinásobné olympijské medailistky z let 1984–1996 Jackie Joynerové-Keersové a dlouholetým trenérem čtvrtkařky Allyson Felixové.

„Muhammadová jí utekla, ale Sydney ukázala, jak nepanikařit a dotáhnout to do konce,“ uvedla Joynerová-Keersová. „Sydney musela zůstat v klidu do poslední překážky. Kdyby nezůstala, nevyhrála by.“

Mezník McLaughlinové padl den poté, co norský atlet Karsten Warholm též zaběhl ve stejném mužském závodě nový světový rekord. Oproti jeho vášnivé reakci po doběhnutí Američanka jen nevěřícně koukala na výsledkovou tabuli. „Já jsem klidnější než on, všechno jsem to zpracovávala, držela jsem to v sobě," vysvětlila.

Sydney McLaughlinová a Femke Bolová, obě velmi mladé, mají našlápnuto k překonávání překážkářských rekordů s tím, že mají většinu své kariéry před sebou. Současná hvězdná konkurence jim prospívá.

„Myslím si, že všechno je možné, když závodíme proti sobě. Hranice neexistují,“ dodala McLaughlinová.