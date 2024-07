Tak velkou a plnou posilovnu jsem ještě neviděla, hlásí tenistka Muchová z olympijské vesnice

Tenisové soutěže na olympijských hrách v Paříži začnou už v sobotu 27. července, ale v dějišti vrcholné akce je zatím jediná česká tenistka. Jako první dorazila Karolína Muchová, která v rozhovoru Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport prozradila, zda je kurt a jeho zázemí něčím odlišné oproti grandslamovému Roland Garros. Co zatím stihla absolvovat v olympijské vesnici a co ji překvapilo? Paříž 19:28 25. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová | Zdroj: Profimedia

Co říkáte na los 1. kola, ve kterém nastoupíte proti Kanaďance Leylah Fernandézové?

Nejsem nasazená. Takže los mohl být těžší, ale mohl být i lehčí. Určitě to bude těžké první kolo. Těším se a ještě uvidíme, zda budeme hrát v sobotu nebo v neděli.

Jak na vás zatím působí olympijská atmosféra před začátkem turnaje?

Přiletěla jsem předevčírem a teprve včera jsem tak nějak poprvé obcházela olympijskou vesnici. Potkala jsem hodně atletů, viděla jsem plno vychytávek, jak ostatní cvičí a pracují. Je to super zažít.

Co bylo zatím nejzajímavější v olympijské vesnici?

Máme tam zóny, kde se hrají hry. Dnes jsem byla ve fitku. V životě jsem asi nebyla ve větším a plnějším fitku, jako je tady. Jsme hned u Seiny, takže máme hezkou procházku pod naším domem. Dá se to krásně projet na kole, celá vesnice dýchá sportem.

Plánujete navštívit Český dům?

Ještě jsem tam nebyla. Možná zítra se tam ukážu, bude záležet na tom, kdy budu hrát první kolo.

Kurt v Paříži znáte z Roland Garros. Liší se něčím teď při olympiádě?

Liší se tím, že je tady méně lidí. Je to příjemné, poloprázdná šatna nebo posilovna. Nemáme tady takové vychytávky jako při Roland Garros, ale je příjemnější, že tu máme víc prostoru nejen na cvičení, ale celkově je to volnější.

Jaké jsou vychytávky na Roland Garros?

Máme víc zařízenou šatnu nebo jídlo. Možná to tady v průběhu turnaje bude, ale zatím to tu není.

Jaké ambice máte před olympijským turnajem?

Určitě jsem ráda za poslední povedený turnaj v Palermu. Ve středu jsem tady poprvé trénovala a je to jako den a noc. Kurty v Palermu byly o dost pomalejší. Bylo tam hodně antuky. Tady je to spíš takový beton s trochou antuky. Snažím se nemít žádná očekávání, ale v hlavě si říkám, že bych chtěla ideálně dojít až do vítězného konce. Letos toho sice nemám moc odehráno, ale ráda bych tu předvedla dobrý výkon.

Co říkáte na obsazení turnaje?

Ani jsem ještě nekoukala na rozlosování a nepotkala moc hráček. Úplně to nebude jako na grandslamu, ale pořád tady budou kvalitní soupeřky. Šance je všude a tak je to i tady.

Není trochu zvláštní, že jste tady z českého týmu krátce před startem olympiády jako jedna z prvních?

Jsem tu úplně první. Když jsem na kurtu, tak mám kolem sebe pět lidí. Všichni se soustředí jen na mě, což je příjemné. Těším se až přijede zbytek a bude tu větší parta.

V olympijské vesnici se většinou bydlí po dvou. Jak to máte vy?

Spolubydlící měla být Markéta Vondroušová, která ale bohužel nedorazila. Takže bydlím sama.

Jak to pak vypadá na společném apartmánu?

Máme apartmán, kde jsme všechny holky společně, ale máme tam každá svůj pokoj. Máme společný obývací pokoj a dvě koupelny. Jinak každá spíme na svých krabicových postelích odděleně.