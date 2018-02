Tlak na Rusy bude stále stejný, shodují se čeští hokejisté před olympijským turnajem

Na posledních třech olympijských hrách nedokázalo Rusko získat medaili z hokejového turnaje. Už před začátkem her v Pchjongčchangu je jasné, že čekání se minimálně o další čtyři roky protáhne. Ruští hokejisté budou totiž letos nastupovat jako olympijští sportovci z Ruska pod neutrální vlajkou. Podle jejich českých spoluhráčů v KHL to bude pro Rusy jen větší motivace. Praha 13:18 4. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští hokejisté při tréninku před olympijskými hrami | Zdroj: ČTK

„Oni jsou hrdý národ. Já jsem si třeba myslel, že to pro ně bude nějaký problém, ale že by si oni uvědomovali, že tam nejedou jako Rusko, tak to tam vůbec není. Rusové prostě jedou a tečka. Myslím si, že když oni tam přijedou tak v jejich šatně a všude okolo budou samé ruské vlajky a jenom ty dresy budou jiné,“ myslí si obránce hrající v Kontinentální lize za Soči Adam Polášek.

„Každý ví, že víceméně je to Rusko, akorát se jmenují trochu jinak a nemůžou tam vystupovat pod svou vlajkou,“ potvrzuje další obránce Jakub Nakládal působící v Jaroslavli, že start pod olympijskou vlajkou nebude mít na ruské hokejisty vliv.

„Myslím si, že to pro ně může být maximálně motivací. Všichni sportovci jsou rádi, když se na olympiádu dostanou,“ říká Jan Kovář.

Útočník Magnitogorsku se může v Pchjongčchangu potkat se dvěma klubovými spoluhráči. Jinak je tým olympijských sportovců z Ruska složen z 15 hráčů Petrhohradu a 8 CSKA Moskva.

„My tam nemáme nikoho z našeho týmu v ruském nároďáku, takže tohle téma se tam moc neřešilo. My jsme se jenom podívali na dresy, jaké budou mít,“ přiznává nejproduktivnější Čech v KHL Jiří Sekáč, že v kabině Kazaně se tohle téma ani neřešilo.

Olympijskou medaili vybojovali ruští hokejisté naposledy v roce 2002. V Salt Lake City skončili třetí. Tlak na zisk medaile je tedy velký. Podle Jakuba Nakládala ho start pod olympijskou vlajkou nezmírní.

„Já věřím, že jejich svaz a vůbec jak to tam všichni vnímají, tak oni vždycky očekávali a očekávají to samé na téhle olympiádě bez ohledu na to, jak to je, nebo není. Myslím si, že tlak je stejný, jako kdyby se nic takového nestalo,“ dodává Nakládal.

Už v roce 1992 hokejisté z Ruska nastupovali pod olympijskou vlajkou. Sjednocený tým, složený z hráčů některých republik nedlouho před tím rozpadlého Sovětského svazu, získal v Albertville zlato.