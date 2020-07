Bude se konat olympiáda v Tokiu? Čeká se na vakcínu, sportovcům by očkování nevadilo

„Konání olympijských her závisí na tom, jestli se podaří překonat koronavirus. Rozhodující bude najít vakcínu nebo lék,“ prohlásil v rozhovoru pro japonskou televizi NHK prezident organizačního výboru olympijských her v Tokiu Joširó Mori. Podle agentury AP by vakcínu mohli vědci nalézt za šest až devět měsíců.

„Těžko hodnotit, co bude za rok. Na druhou stranu ale musím říct, že český tým se na všechny eventuality připravuje. Co se týče vakcinace, náš šéflékař Jiří Neumann komunikuje s nejvyššími autoritami u nás,“ přiznal Radiožurnálu sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor, že je potřeba být připraven i na variantu s očkováním před hrami v Tokiu.

„Je to v úrovni spekulací, nicméně si myslím, že většina sportovců by s případným očkováním neměla problém. Pak by to samozřejmě bylo na osobním rozhodnutí každého.“ A samotní sportovci dávají Doktorovi za pravdu.

„Určitě s tím problém nemám. Vakcíny jsou na všechno možné,“ tvrdí plavkyně Simona Kubová a přidává se i oštěpař Jakub Vadlejch.

„Nevadilo by mi to. Kdyby to byla jediná podmínka, že se jinak hry konat nebudou, tak pro mě jako sportovce v ideálním oštěpařském věku ani jiná varianta být nemůže. Samozřejmě pochybuji, že by nám dali něco, co by nás mohlo ohrozit na zdraví,“ dodal Vadlejch.

Kvůli pandemii koronaviru by měly odložené letní olympijské hry v Tokiu odstartovat 23. července 2021. Ve čtvrtek připomene rok do her malá ceremonie bez diváků na novém národním stadionu.