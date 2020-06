Hezky vypadat i přežít japonské klima. Sportovci představili olympijskou kolekci do Tokia

„Doufám, že jich dostaneme víc, protože bílé tričko mi bílé asi moc dlouho nevydrží,“ směje se vodní slalomář Jiří Prskavec. Aby si ale mohl nárokovat větší počet triček, bude muset porazit svoji velmi silnou českou konkurenci.

Nejen kvantita, ale i kvalita materiálu je důležitá, jak říká sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor: „Vše se řídilo specifiky Japonska a Tokia, kde má být vedro, dusno, vlhko. Všechno by to měly být funkční věci, které sportovcům pomůžou nejen v tom, že budou hezky vypadat, ale také, že to tam přežijí.“

Funkčnost oblečení ocení jistě i fanoušci. Pravda, v olympijském parku v Česku asi nebude takové vedro, ale s bílým tričkem to možná bude fandění s pocitem, že jsou Japonsku tak nějak blíž. A fungovat by to mělo v Tokiu zase naopak.

Název republiky v japonštině

„Mně se líbí, že jsme použili název naší republiky v jejich řeči, což si myslím, že je docela zajímavé. Věřím, že to Japonci ocení, protože oni jsou takoví, že když se naučíte pár slov, tak to kvitují. Stačí, když se naučíte dobrý den a děkuji,“ vysvětluje Martin Doktor.

„Bude to mít podobný efekt jako v Riu, kde například, když jsme přišli do olympijské jídelny, tak jsme hned věděli, kde sedí Češi a mohli si přisednout,“ říká Jiří Prskavec. Olympijské hry měly začít za měsíc, po odložení kvůli koronaviru odstartují v létě 2021.