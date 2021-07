Šéf olympijského výboru Kejval: Viníky potrestáme, ale olympiádu to těm sportovcům nevrátí

Vedení Českého olympijského výboru (ČOV) vyšetřuje události v olympijském speciálu, kterým cestovali do Tokia čeští sportovci, u nichž se objevil koronavirus. Podle předsedy Českého olympijského výboru (ČOV) Jiřího Kejvala nešlo o náhodu. „Muselo dojít k lidské chybě,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. Šance pro pozitivně testované sportovce na zapojení do olympiády je podle něj mizivá. Dvacet minut Radiožurnálu Praha/Tokio 20:40 22. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedou Českého olympijského výboru zůstane Jiří Kejval | Foto: Ivana Roháčková

K nákaze došlo při letu z Prahy do Tokia. Dělal si ČOV nějakou analýzu, proč k ní došlo a zda tomu nešlo nějakým opatřením předejít?

Tato situace nebyla náhoda, muselo tam dojít k lidské chybě, nesplnění některých z protokolů. Takže jsme se dnes (ve čtvrtek) rozhodli, že uděláme vyšetřování. Spolupracujeme na tom i se zahraničními odborníky a chceme vyřešit všechny fáze, které jsme měli, ať už předletovou část, v průběhu letu, nebo i v průběhu, kdy jsme přiletěli.

Do 14 dnů bychom chtěli vědět přesně, kde se udělala chyba, kdo za to mohl a kde to vzniklo. Na jednu stranu se z toho poučit do budoucna, aby se nic takového neopakovalo, zároveň je to obrovská lidská tragédie pro sportovce, které to postihlo.

Je někdo z pozitivně testovaných ve hře, aby se zapojili zpět do dění na olympijských hrách? Jste třeba v kontaktu s organizátory?

Jsme v kontaktu především u plážových volejbalistů. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Také je potřeba na druhou stranu říct, že ze strany organizátorů nemáme vždy jednoznačná opatření. Nebo se nejedná ani o organizátory, ale o lidi, kteří rozhodují nejen o těch nemocných, ale i o těch, kteří jsou definovaní jako blízké kontakty, které mají mimořádný režim.

Snažíme se, třeba tak, že by se vyměnila partnerka místo Markéty Nausch Slukové za nějakou jinou. Ale to jsou varianty, na které je v současné době pozdě. A těch variant po pravdě řečeno moc není.

Existují nyní nějaká opatření ve vesnici. Jestli dokázal ČOV od sebe izolovat účastníky toho inkriminovaného letu od ostatních českých sportovců, kteří přilétali a ještě budou přilétat do dějiště olympijských her?

Je to strašně smutné, neobešlo se to bez slz, ale dohodli jsme se tak, že lidi, kteří letěli v tom speciálu, dneska odvezeme z vesnice, aby vůbec nepřišli do styku s těmi dalšími, kteří přijíždějí do vesnice. Abychom měli jistotu, že se nákaza dál nebude šířit.

Jak Japonci zatím zvládají předorganizaci olympijských her? A nebude olympiáda v Tokiu považována za sportování do prázdna? Poslechněte si celý rozhovor s Jiřím Kejvalem.