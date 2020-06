Martin Doktor řeší českou účast na hrách v Tokiu na dálku. Řada nejasností kolem olympiády trvá

Na inspekční cestu do Japonska teď zástupci Českého olympijského výboru letět nemůžou. S organizátory her v Tokiu, které jsou kvůli pandemii koronaviru odložené na příští rok, jsou tak ve spojení aspoň na dálku. Sportovní ředitel ČOV Martin Doktor s nimi řeší například přihlášku na hry nebo bydlení v olympijské vesnici. Praha 16:41 25. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý kanoista a nyní sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor | Foto: Adam Kebrt | Zdroj: Český rozhlas

„Jestli tam bude karanténa, zda budou požadovat testy nebo jestli budou čekat na vyvinutí vakcíny. Na tyto otázky jsme ale odpovědi nedostali. Oni to tam ale úplně nehrotí, třeba fáma, že olympijské hry budou, až bude vakcína na koronavirus, je údajně úplný nesmysl, to prý nikdo nikdy neřekl,“ vypráví Martin Doktor.

Postupem času mu mohou přibýt další starosti. A bude to velmi blízko termínu začátku olympijských her v příštím roce. „Myslím si, že pro nás bude hodně náročný proces odeslání přihlášky, protože, když například basketbalisté postoupí, a já doufám, že se to stane, tak kvalifikaci by vyhráli v noci v Kanadě a my už další den ráno musíme potvrdit přihlášku. Takže to bude docela zajímavé. My to ale zvládneme. Bohužel ale i v dalších sportech, jako je atletika, plavání, lukostřelba a myslím, že i golf, jsou deadliny až v červenci, což je hodně na hraně, protože zbude hodně málo času na to všechno vyřídit,“ popisuje sportovní ředitel Českého olympijského výboru.

Dopisovat na přihlášku basketbalový tým a i jiné reprezentanty by ale byly poměrně příjemné starosti. Tím by se ale výrazně navýšil počet sportovců v české olympijské výpravě. A bylo by k tomu potřeba i víc postelí v olympijské vesnici. Jenže tento komplex se měl po hrách rozprodávat na byty. Zda se termín o rok posune i v tomto případě, prý ještě není jasné.

„Všichni ale věříme, že to tak bude, protože nevidím jinou možnost, jak by se to dalo udělat, ale není to jednoduché. Vezměte si, že jste si koupili byt a on vám někdo řekne ‚promiňte, musíte rok počkat‘. Ani z této druhé strany to není lehké. Doufejme ale, že to Japonci nějak domluví. Asi to nebude snadné a asi to bude i drahé, ale nedokážu si představit, že by se to přesunulo někam jinam,“ říká Martin Doktor.