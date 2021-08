Vyrobeno s láskou. Vítěz ve skoku do vody Daley dopletl v Tokiu svůj olympijský svetr

Britský olympijský vítěz ve skoku do vody Tom Daley dokončil svetr, který pletl v průběhu olympijských her. Kamery Daleyho zachytily v Tokiu při pletení během finále žen ve skocích do vody. Daley se stal celosvětovou hvězdou internetu. Zatímco na populárním snímku pletl svetr pro psy, nyní se Daley na instagramu pochlubil cardiganem s olympijskou tematikou. Výtěžky z prodaného upleteného oblečení vždy věnuje na charitativní účely. Tokio 16:38 6. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tom Daley plete svetr během Letních olympijských her v Tokiu | Foto: Antonio Bronic | Zdroj: Reuters

„Když jsem přiletěl do Tokia, hned mě napadlo, že chci vytvořit věc, která by mi tyto hry připomínala. Něco, o čem bych mohl prohlásit, že jsem vytvořil během her samotných,“ napsal Daley do popisku videa, na kterém svůj výtvor představil.

Na zadní straně cardiganu se nachází nápis a velké logo Team GB, ve zkratce avizující Daleyho příslušnost k národnímu týmu Velké Británie. K ní se pojí i malá vlajka na levém rameni a zkratka GBR na pravém. Na přední stranu zlatý medailista umístil v japonštině napsané Tokio.

Tajná zbraň

Daley video, na kterém svetr představuje, zveřejnil na svém vedlejším instagramovém účtu s názvem Made with Love by Tom Daley. Na něj přidává produkty vytvořené z jeho vášně pro pletení, která ho, jak uvedl na jiném videu, držela při smyslech po celou dobu olympiády.

„Pletení by mohlo být mojí tajnou zbraní,“ uvedl Daley před rokem pro BBC Sport. „Čistí mi to hlavu, je to cesta na chvíli ode všeho utéct. Upletl jsem velkou škálu věcí, šály a čepice pro mého syna,“ podotkl Daley, jenž tříletého syna vychovává s partnerem Dustinem Lancem Blackem.

Dobročinné pletení

Sedmadvacetiletý Daley některé své výrobky prodává. Výtěžek z každého produktu posílá charitativním organizacím. Na začátku prázdnin vydražil velký duhový svetr za více než pět tisíc liber a veškeré peníze poslal organizaci Brain Tumour Charity. K té má Daley zvláštní vazbu. Jeho otec totiž zemřel v roce 2011 na rakovinu.

„Všechno jsem tehdy plánoval do letní olympiády 2012 a smrt táty na mě dolehla,“ svěřil se Daley BBC. „Myslel jsem, že už nikdy víc ve skocích nedokážu. Nechtěl jsem svoje tělo zase zatěžovat,“ vzpomínal dvojnásobný bronzový medailista z Londýna a Ria.

Tom Daley

@TomDaley1994 I am raffling off my Rainbow Jumper for the Brain Tumour Charity! Enter here to be in with a chance of wining it! crowdfunder.co.uk/chunky-rainbow… 357 4432

Jeho život změnilo setkání a vztah s Blackem, scénáristou, kterého poznal na natáčení o rok později. V prosinci 2013 zveřejnil na portálu YouTube svůj coming-out.

„Seznámení s Lancem opravdu změnilo všechno. Uvědomil jsem si, jakému nátlaku jsem vystavoval sám sebe, jen proto, že jsem se snažil být něčím, čím nejsem,“ vysvětlil Daley.

Nejistá kariéra

S Blackem se v roce 2017 vzali, v červnu následujícího roku pár oznámil, že jim náhradní matka porodila syna. Ten dostal jméno právě po Tomově zesnulém otci, Robert.

Daley se netajil svými plány kariéru po zlatu na olympijských hrách v Tokiu ukončit, pro server Metro ale uvedl, že by rád soutěžil v synchronizovaném mixu, pokud by ho Mezinárodní olympijský výbor zařadil do programu her.

To se zatím nestalo, na příštích letních olympijských hrách v Paříži 2024 tato disciplína nebude, během následujících her v Los Angeles v roce 2028 bude Daleymu 34 let.